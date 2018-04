La inflación sigue siendo el principal problema de los argentinos

La inflación se mantiene en lo más alto del ranking de las preocupaciones de los argentinos. Así lo reveló un reciente estudio de opinión elaborado por las consultoras Taquión y 3puntozero sobre 1.632 casos.



Según la investigación, casi 22% de los encuestados cree que la suba del costo de vida es el "principal" problema del país. En segundo lugar se ubicó la inseguridad, con el 19% de las respuestas. Con poco más de 14%, la corrupción ocupa la tercera posición palmo a palmo con la pobreza, otro de los graves flagelos de la Argentina.



La quinta colocación fue para educación y recién en sexto lugar aparece el desempleo, con 12%. Los temas que los argentinos consideran menos importantes son los vinculados al transporte público (1,2%), la vivienda (0,8%) y el medio ambiente (0,4%).



El cuestionario telefónico fue realizado a mayores de 16 años de todo el país, entre el 28 de marzo y el 4 de abril pasados, y tiene un error muestral de 2,4%.



El director de Taquión, Sergio Doval, evaluó que lo más perjudicial de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo. "La inflación es una de las características más claras de los problemas de la economía y es comprensible porque trae distorsiones que hacen que la gente empiece a sentir que no gana lo suficiente. Los cambios que son producto de la inflación, como los ajustes salariales generalmente tienen defasajes y el salario queda atrasado, y eso genera mucha preocupación", explicó en diálogo con ámbito.com.



Pero para Doval, el segundo principal problema también deviene del manejo económico. "La economía de bolsillo es lo que termina generando problemas para la gente y eso impacta en la inseguridad, porque mucha gente termina volcándose ahí cuando no tiene salida", sostuvo.



Según el consultor, estos dos flagelos se alternan en el podio de las preocupaciones. "La inseguridad se mueve en la opinión pública en base a determinados casos. Hoy en día la inflación le gana", aseguró a este medio.



Doval aseguró que solo el Gobierno tiene la llave para destronar a la inflación. "El Gobierno debe logar controlarla y poder trasmitir a la población una sensación de confianza, que es el primer elemento que termina de derruir la inflación, más allá los elementos técnicos. Hay una parte de lo construido a través de la sociedad que empieza a demostrar que hay bases muy lábiles para la confianza: casi 60% no creen en ningún de los representantes y la inflación es una expresión de eso", sentenció el director de Taquión.



Los más preocupados por la inflación son los hombres de entre 30 y 49 años, con estudios secundarios completos y del Interior del país.



Las que mayormente se expresaron por el problema de la inseguridad son las mujeres de entre 16 y 29 años, con estudios primarios finalizados y del área metropolitana. Al ser consultados sobre una posible solución para la inseguridad, el 53,3% reclamó "más apoyo a la policía y penas más duras contra los delincuentes", contra 44% que pide "más inclusión social, mejor educación y respeto por las garantías constitucionales".



La falta de confianza en los gobernantes quedó reflejada cuando se midió la credibilidad en los "referentes". Los más creíbles son los periodistas, con apenas 12,4% del total. Luego vienen los dirigentes políticos (8,6%), las autoridades religiosas (6,5%), los conductores de televisión (5,7%), los empresarios (3%) y últimos los jueces, con 1,8%. El 53,6% de los argentinos no cree en ninguno de todos ellos.



La crisis de representación también se ve en el resultado obtenido tras preguntar ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase "Todos los políticos son mentirosos"? El 59% respondió bastante o muy de acuerdo.