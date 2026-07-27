Ranking de inflación en América Latina: ¿qué posición ocupa Argentina este año?

El ranking presenta grandes diferencias entre los países de la región. Argentina, más allá de su desaceleración semestral, continúa entre las más altas.

Inflación regional: El ranking de inflación de América Latina en el primer semestre de 2026 muestra grandes diferencias entre países, con Venezuela liderando y Argentina en segundo lugar.

La inflación es una variable fundamental, para observar el normal desenvolvimiento de una economía sana. Tanto organismos, como gobiernos, inversores y público en general están atentos mensualmente a la variación de los precios. En América Latina, este índice cobra especial relevancia debido a nuestra historia económica, la cual estuvo caracterizada por varios países con números elevados. El cierre del primer semestre permite comparar a nivel regional el número que resultó en Argentina.

A partir de las mediciones publicadas por los institutos oficiales de estadística de la región, se confeccionó un ranking que clasifica a 19 países latinoamericanos de acuerdo con su inflación acumulada durante el primer semestre de 2026 . Al tomar como referencia los Índices de Precios al Consumidor (IPC) de cada organismo estatal, el informe ofrece un diagnóstico comparativo sobre la trayectoria de la inflación en la primera mitad del año.

Venezuela revalidó su posición como la economía con mayor aceleración de precios en la región al cerrar el primer semestre con una inflación acumulada del 129,80%. Esta cifra sitúa al país en el tope del listado , marcando una brecha considerable frente al resto de los mercados relevados.

Argentina se posicionó en el segundo lugar del listado tras acumular una suba de precios del 16,80% durante el primer semestre. Vale destacar que en el registro puntual de junio, el IPC avanzó un 1,9%, marcando un ritmo de incremento del 33,5% en términos interanuales.

En el tercer lugar Cuba , tras acumular un alza de precios del 12,24% durante el primer semestre. El resultado ubica al país caribeño como el tercero con mayor aceleración inflacionaria de la muestra, aunque mostrando una brecha holgada respecto a los dos primeros escalones.

Situación de Venezuela: Venezuela revalidó su posición con una inflación acumulada del 129,80% en el primer semestre, la más alta de la región. Mariano Fuchila

Los más bajos

Los tres últimos puestos del ranking correspondieron a Ecuador (1,39% acumulado en el semestre), Panamá (1,10%) y Costa Rica, que cerró el primer semestre con la inflación más baja de toda la región: apenas un 0,08%.

Niveles medios

Por detrás del podio, un conjunto de países mostró inflaciones acumuladas de entre el 3% y el 5%. Bolivia lideró ese grupo en el cuarto lugar con el 4,82%, seguida de cerca por Colombia con el 4,77%. Honduras (3,80%) y Perú (3,40%) se ubicaron a continuación, mientras que Brasil (3,36%) y Uruguay (3,33%) cerraron el segmento con cifras muy cercanas entre sí.

En el tramo inferior de la tabla se agruparon las economías con las variaciones de precios más bajas del semestre. Chile registró una inflación acumulada del 2,80% y El Salvador del 2,70%. Nicaragua se ubicó con el 2,17%, seguida por República Dominicana (2,02%) y Paraguay (1,90%). Guatemala cerró el primer semestre con una suba del 1,67%, mientras que México registró el 1,50%.

Argentina

La distancia de Argentina con el resto de la región es contundente. Mientras la mayoría de los países acumuló inflaciones de un dígito en el semestre, Argentina anotó un 16,80%, más de tres veces el registro de Bolivia, que encabezó el segmento intermedio con el 4,82%.

Argentina en el ranking: El país acumuló una suba de precios del 16,80% en el primer semestre, ubicándose en la segunda posición regional.

Los datos del Indec muestran que la desaceleración mensual fue una tendencia que marcó buena parte del primer semestre: en junio, el IPC subió un 1,9%, su nivel más bajo en diez meses, por debajo del 2,1% de mayo.

Pero esa moderación no alcanzó para mejorar la posición relativa del país: el relevamiento de los organismos estadísticos de la región confirmó que Argentina siguió entre los países con mayor inflación acumulada de América Latina durante el primer semestre de 2026.