Para viajeros: líneas aéreas reintegran pago extra de las tasas internacionales

Líneas aéreas como LATAM comenzaron a reintegrar en la Argentina un exceso del costo de la tasa internacional de embarque abonada por los turistas que compraron pasajes aéreos a exterior antes del primero de enero de 2017 y volaron después del 31 de diciembre de 2016.



Según confirmaron fuentes de la compañía, la decisión se tomó luego que el Gobierno nacional redujo el año pasado el valor de la Tasa de Uso de Aeroestación Internacional (TUAI).



"De acuerdo a la resolución 706-E/2017 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), aquellos pasajeros que compraron pasajes internacionales hasta el 01 de enero de 2017 con vuelos posteriores a dicha fecha podrán solicitar la devolución de hasta u$s 8 por pasaje, debido a una diferencia de valor entre la TUAI abonada en 2016 y el valor de la TUAI correspondiente a 2017", remarcó LATAM en un comunicado enviado a este medio.



Para cobrar el reintegro, la aerolínea instó a los pasajeros que pagaron de más a completar sus datos personales en un formulario on line ( www.latam.com/argentina/devolucion/tua) .



Formulario on line de LATAM para cargas datos personales y bancarios para recibir el reintegro de la Tasa Internacional.



Este requisito llegó por mail a decenas de viajeros de LATAM y otras líneas y generó dudas sobre su veracidad. Muchos creían que se trataba de una estafa más de las que circulan por la red, por la cantidad de información personal y bancaria que exige el formulario.



Sin embargo, desde LATAM confirmaron a ámbito.com que es un sitio oficial de la compañía. "La devolución será efectuada a la cuenta bancaria indicada por el pasajero, dentro de los 30 días de recibida la solicitud en forma correcta", aclararon.