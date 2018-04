El video de 12 famosos contra el aborto: "Cuidemos las dos vidas"

Con el lema "Cuidemos las dos vidas", artistas, deportistas y periodistas se pronunciaron hoy en contra de la despenalización del aborto en un video difundido a través de las redes sociales, en el marco de la discusión que se está desarrollando a nivel de comisiones en la Cámara de Diputados.



"Toda vida vale y toda vida vale lo mismo, no es que hay una vida que nos importe más que otra", comienza el video de un minuto y 40 segundos del periodista Gastón Recondo.



"Yo voy por la vida. ¿Sabías que de la semana 6 a la 14 el corazón del bebe late más de 13 millones de veces?", pregunta a continuación la conductora y cocinera Maru Botana.



Difundido en las redes sociales con el hashtag #CuidemosLasDosVidas y #TodaVidaVale, en el spot aparecen también los ex jugadores de los Pumas, Manuel y Felipe Contemponi, las actrices Susana Romero y Amalia Granata y el músico y compositor César 'Banana' Pueyrredón.



También expresan su opinión contraria al aborto los periodistas Mariano Obarrio, Gustavo Tubio, Carlos Monti y Toti Pasman.



"El aborto legal o el aborto ilegal mata igual. Ellos no tienen voz pero tienen vida", dice Tubio, periodista de Todo Noticias.



"¿Sabés cuántos abortos hay en el mundo cada año: 50 millones. Esto es un holocausto silencioso", señala la actriz Romero en el video, en tanto que 'Banana' Pueyrredón agrega: "El aborto mata un alma y destruye otra, la de la madre".



Entre las personalidades, se encuentra también el mensaje de "Doña Jovita", el personaje creado por el actor cordobés José Luis Serrano.



Según difundieron los organizadores, se trata del primero de una serie de videos que se difundirán con distintas personalidades públicas, en el marco del debate abierto en el Congreso.