El presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, y el titular de la UCR CABA, Hernán Rossi, encabezaron un encuentro con dirigentes y militanes radicales en el que debatieron sobre la importancia de construir una alternativa nacional por fuera de los extremos.
Leonel Chiarella y Hernán Rossi encabezaron encuentro de la UCR y llamaron a construir una alternativa nacional
El presidente de la UCR y el titular de la filial porteña participaron de un encuentro con dirigentes y militantes en el que llamaron a construir una opción "democrática, reformista y federal".
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La reunión fue organizada por el Foro Encuentro Reformista en el Ateneo Santiago Pampillón y contó con la presencia de referentes del radicalismo porteño en el que se discutió sobre la realidad económica argentina y respecto del presente del partido.
En ese marco, Chiarella planteó la necesidad de que el radicalismo construya una alternativa política “frente al kirchnerismo y al modelo libertario”, basada en “un Estado eficiente y humano”. Y defendió el papel de la educación pública, la salud pública y el desarrollo productivo como ejes centrales de una propuesta reformista y democrática.
Alternativa democrática, reformista y federal
El titular de la UCR nacional también destacó la necesidad de fortalecer la organización partidaria y avanzar hacia un proyecto nacional competitivo con vocación de gobierno. Además, reivindicó la experiencia de gestión de intendentes y gobernadores radicales y llamó a sostener la unidad interna del partido.
Desde el Foro Encuentro Reformista expresaron su respaldo a la conducción de Chiarella al frente de la UCR Nacional y valoraron su convocatoria al diálogo interno, la reconstrucción partidaria y la "construcción de una alternativa democrática, reformista y federal para la Argentina".
El intercambio también permitió poner sobre la mesa debates de fondo que atraviesan hoy al radicalismo: la necesidad de construir una identidad política clara y unficada y definir qué proyecto de país puede ofrecer la UCR frente a la polarización actual.
El encuentro se desarrolló en formato abierto y participativo, consolidando al Foro Encuentro Reformista como un ámbito de debate político dentro del radicalismo porteño.
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