Coparticipación: Nación detalló cómo serán los pagos de la deuda a CABA

El Ministerio de Economía informó cómo será el mecanismo de pago de los $813.000 millones adeudados. Se realizará con bonos y letras que vencerán entre junio y abril del 2027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaron la semana pasada el pago de la deuda acumulada por parte de Nación a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación . Si bien en un inicio se informó que sería a través de bonos a siete meses, en las últimas horas se conocieron los detalles.

Caputo y Macri suscribieron al acuerdo que puso fin a los reclamos porteños por los $813.000 millones que se acumularon desde julio del 2025, cuando el Gobierno nacional dejó de cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Los puntos finos del entendimiento se conocieron este viernes mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 29/2026.

El texto lleva la firma del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y de su par de Hacienda, Carlos Guberman. Y estipula que el pago se realizará mediante letras y bonos del Tesoro que serán transferidos a la administración de CABA.

Mediante la Resolución Conjunta 29/2026 , el Gobierno dispuso los instrumentos que utilizará para pagar los más de $813.000 millones . Se realizará mediante cuatro instrumentos Boncap y Lecap que comenzarán a vencer a mitad de junio de este año y finalizarán en abril del 2027.

20% a través de Boncap 2,15% con vencimiento el 30 de junio de este año.

con vencimiento el de este año. 20% a través de Lecap 2,5% con vencimiento el 31 de agosto de este año.

con vencimiento el de este año. 20% a través de Lecap 2,55% con vencimiento el 30 de octubre de este año.

con vencimiento el de este año. 40% a través de Boncap 2,55% con vencimiento el 30 de abril de 2027.

Horas después de la firma, Macri celebró en redes. "Logramos un acuerdo con el Gobierno Nacional para cancelar la deuda por la coparticipación acumulada durante el último año", dijo en un mensaje en el que resaltó "el diálogo permanente" con Caputo y la voluntad "de ambas partes" para lograr una solución concreta al problema de la deuda.

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El origen de la deuda por la coparticipación

El nuevo acuerdo -dijo Macri- fue alcanzado "mediante el diálogo constructivo" entre CABA y Nación. Sin embargo, aclaró que "no incluye el pago de la deuda generada por el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández", que según estiman asciende a unos u$s6.000 millones. "Equivale a unas cuatro líneas de subte nuevas", aseguran en Uspallata.

El inicio del conflicto data del año 2016. En aquel entonces, el expresidente Mauricio Macri elevó el porcentaje de coparticipación que percibía la Capital Federal de 1,4% a 3,7%, con el argumento del traspaso del área de Seguridad a la órbita porteña. En 2020, Alberto Fernández retrotrajo esa medida y llevó el número a 2,3%, en búsqueda de fondos para contener un conflicto con la policía bonaerense en la provincia de Buenos Aires.

El cambio efectuado por el Frente de Todos abrió una dura disputa con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, quien judicializó la iniciativa. Luego de idas y vueltas, la Corte Suprema hizo lugar a la cautelar y estableció en 2,95% el monto para el distrito, pero el Gobierno de Fernández se reusó a cumplir con la disposición judicial.

En septiembre del 2024, ya durante la era Javier Milei, la administración porteña y nacional suscribieron un acuerdo que estableció el pago del 2,95% de la coparticipación. En el mismo, se convino que los desembolsos se realicen de la siguiente manera: 1,40% en por goteo diario y 1,55% en forma semanal.

La puja por la deuda

En el último tiempo, la administración libertaria continuó abonando el 1,4% de la coparticipación mediante transferencia diaria, pero en julio dejó de cumplir con las transferencias semanales. En paralelo, Nación comenzó a repartir fondos a gobernadores aliados y a opositores dialoguistas para garantizarse el apoyo a leyes clave, a sabiendas de que, pese al impago, el bloque PRO continuaría respaldando las iniciativas violetas.

A mitad del año pasado, cuando Caputo dejó de transferir, la administración porteña y Nación se encontraban en camino a recomponer las relaciones luego del enojo de Milei por el desdoblamiento de las elecciones porteñas y por la contratación por parte de Macri del catalán Antoní González Rubí, un asesor que había trabajado con Sergio Massa en 2023.

El acercamiento se consumó en octubre, al calor de la alianza electoral, y la relación comenzó a fluir, pero no fue sino gracias al buen vínculo entre el jefe porteño y Caputo que la discusión no volvió al ámbito judicial, pese a que Macri deslizó, a modo de advertencia, que estaba dispuesto a elevar una consulta a la Corte Suprema si no había voluntad de pago.