Convocaron a un ayuno de ocho días en Plaza de Mayo contra el Gobierno

La iniciativa comenzará el 2 de junio y tendrá réplicas en distintas ciudades, con actividades comunitarias y espacios de oración.

La convocatoria se realizará en Plaza de Mayo y tendrá réplicas en distintas ciudades del país.

Adolfo Pérez Esquivel , junto a la Mesa Ecuménica por la democracia, la vida y el bien común , convocó a una jornada nacional de ayuno y oración contra el Gobierno que se realizará en Plaza de Mayo y tendrá réplicas en distintas plazas del interior del país.

La actividad comenzará el martes 2 de junio y se extenderá hasta el 9 de junio , bajo la consigna “Ayuno y oración para despertar las conciencias” . Según informaron los organizadores, la propuesta busca abrir un espacio público de reflexión frente al hambre, la exclusión, la violencia y el deterioro social .

Durante los ocho días se prevén encuentros con distintos sectores sociales, actividades culturales y espacios abiertos de participación comunitaria. La campaña tendrá como eje la idea de “construir paz con justicia social y justicia ambiental” .

Desde la organización resumieron el sentido de la medida con una consigna: “Ayunamos para denunciar el hambre. Nos reunimos para defender la vida. Oramos para sostener la esperanza” .

La iniciativa también fue acompañada por sectores sindicales, entre ellos las dos CTA, que llamaron a federalizar la convocatoria junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y comunidades de fe. En un comunicado, plantearon que se trata de una campaña pública de reflexión y compromiso comunitario, con el ayuno como “signo de denuncia y de solidaridad” con quienes padecen las consecuencias de la crisis social.

En los últimos meses, Pérez Esquivel había cuestionado en varias oportunidades al Gobierno de Javier Milei. En la víspera de los 50 años del Golpe de Estado, el Premio Nobel de la Paz llamó a “recuperar no solo el tiempo perdido, sino también todo aquello que este Gobierno destruye”.

También apuntó contra la política exterior del Presidente, a quien definió como “un sirviente del imperio norteamericano”, y sostuvo que “no puede hablar en nombre del pueblo argentino ni de los pueblos de América Latina”.