Gobierno avanza con la venta de acciones de Transener

El Ministerio de Energía y Minería avanzó en el proceso de venta de acciones de la empresa transportista de electricidad Transener, al adjudicar hoy a Pricewaterhouse & Co Asesores de Empresas SRL, por $ 13,3 millones, el contrato de consultoría de evaluación y asesoramiento financiero integral correspondiente.



La consultora se encargará del "diseño y la estructuración del proceso de enajenación de la participación accionaria" de Enarsa (la estatal Integración Energética Sociedad Anónima) en la empresa Citelec (Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica S.A., accionista principal de Transner).



Citelec mantiene el 52,6% de las acciones de la transportista, mientras el resto es controlado por Pampa Energía, la mayor compañía eléctrica privada del país.



Transener es la principal empresa del sector, con una red nacional de transporte de energía eléctrica de alta tensión que comprende casi 8.800 kilómetros de líneas, a lo cual se suman otros 5.500 km operados en la provincia de Buenos Aires por su compañía filial Transba S.A.



El Ministerio de Energía y Minería licitó en diciembre pasado la contratación de la consultoría por un plazo de seis meses y en enero se efectuó el acto de apertura de ofertas, según recuerda la resolución 157 de la cartera que conduce Juan José Aranguren, publicada en el Boletín Oficial.



Se presentaron en la oportunidad seis sobres, de parte de BNP Paribas, sucursal Buenos Aires (por $ 39 millones); HSBC Bank Argentina ($ 46 millones); Banco Santander Río ($ 22,9 millones); Banco Itaú Argentina ($ 30 millones); Pricewaterhouse Co Asesores de Empresas ($ 13,3 millones); y sucursal de Citibank N.A. ($ 64,5 millones).



En marzo pasado se determinó que BNP Paribas encabezará el orden de mérito, mientras se ubicó en segundo lugar la oferta de Pricewaterhouse Co.



Esta última, sin embargo, formuló observaciones y solicitó aclaraciones en relación con el dictamen de evaluación y realizó aclaraciones adicionales en abril.



Según la documentación acompañada, Pricewaterhouse "puede acreditar 2.789 transacciones en procesos de fusiones y adquisiciones", lo cual le valió un mayor puntaje en el proceso de selección.