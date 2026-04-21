En el 26° aniversario, Luciano Laspina, junto a José Orlando, presidente del Consejo de Administración, ofició de anfitrión de una noche que reunió a más de 1.000 invitados de distintos sectores.

CIPPEC reunió a la dirigencia en su cena anual y llamó a "crecer o crecer" en un momento bisagra.

Más de mil referentes de la política , el empresariado y la sociedad civil se reunieron este lunes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires en la tradicional cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) . Bajo la consigna “Crecer o crecer”, el encuentro funcionó como punto de partida de una nueva etapa institucional, ahora encabezada por Luciano Laspina como director ejecutivo.

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En su 26° aniversario , la organización planteó que Argentina atraviesa un “ momento bisagra ”, con la posibilidad de encarar un sendero de desarrollo sostenido si logra consolidar acuerdos políticos amplios. Laspina, junto a José Orlando, presidente del Consejo de Administración, ofició de anfitrión de una noche que reunió a más de 1.000 invitados de distintos sectores.

En esta oportunidad, la agenda del encuentro estuvo atravesada por las denominadas “cuatro avenidas para el desarrollo” que promueve la organización: transformación del Estado, finanzas públicas sostenibles con foco en la productividad, inclusión social y educación vinculada al mundo del trabajo. Se trató de un esquema que dialogó de manera directa con los dilemas actuales de la gestión de Javier Milei, en particular con el equilibrio entre el ajuste fiscal, la necesidad de crecimiento y la contención social.

La convocatoria reflejó un amplio arco político: participaron gobernadores como Ignacio Torres y Rogelio Frigerio , junto a funcionarios del oficialismo como Patricia Bullrich , Federico Sturzenegger y Martín Menem . También dijeron presente referentes opositores como Cristian Ritondo, Germán Martínez y Maximiliano Ferraro , entre otros. El mundo empresarial, diplomático y sindical completó un auditorio diverso, atravesado por una preocupación común: el rumbo económico.

En los pasillos y durante el cóctel previo, hubo un tema que se repitió: la caída del consumo y de la actividad , en contraste con sectores dinámicos como la energía y la minería. Si bien en buena parte del empresariado persiste un respaldo general al rumbo del Gobierno, comenzaron a aflorar dudas sobre la capacidad de sostener el ajuste en el tiempo , especialmente si los beneficios no llegan con rapidez a la sociedad.

Esa tensión abre interrogantes políticos. Algunos actores admiten conversaciones en torno a la construcción de una alternativa electoral al presidente Javier Milei, aunque reconocen que aún no hay definiciones concretas. De todos modos, existe un consenso difícil de revertir: el equilibrio fiscal y la baja de la inflación aparecen como activos valorados por la ciudadanía.

“La estabilidad es un activo que la gente valora y cualquier candidato que no lo tenga en cuenta no tendrá ninguna posibilidad”, resumió un dirigente con experiencia en la gestión. En ese marco, algunos analistas arriesgan que, si no surge una opción competitiva y la economía muestra signos de mejora, el oficialismo podría llegar fortalecido a 2027. Aunque también advierten sobre los riesgos de errores propios: “el Gobierno tiene que dejar de tirarse tiros en los pies”, deslizó una fuente presente.

La cena de CIPPEC, una vez más, funcionó como termómetro del clima político y económico: un espacio donde conviven apoyos, dudas y la búsqueda de un horizonte común.

Nutrida y plural asistencia

En el encuentro de 2026 estuvieron presentes los ministros de la Nación Sandra Petovello (Capital Humano) Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). También, Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina.

Además, asistieron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). Los vicegobernadores y las vicegobernadoras Teresita Madera (La Rioja), Fabian Martín (San Juan) y Clara Muzzio (viceJefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) participaron de la Cena Anual 2026.

Concurrieron los secretarios de la Nación Guido Giana (Gestión Administrativa) Y Daniel González (Coordinación de Energía y Minería).

Asistieron, además, los diputados y diputadas nacionales Lisandro Almirón, Fernanda Ávila, Gabriel Bornoroni, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Germán Martínez, Sebastián Pareja, Luis Petri, Cristian Ritondo, Gisela Scaglia, Victoria Tolosa Paz y Nicolás Trotta. También, los senadores y senadoras nacionales Maximiliano Abad, Bartolomé Abdala, Patricia Bullrich, Carolina Losada, Flavia Royón, Silvana Schneider y Gerardo Zamora, entre otros.

Marco Lavagna, Emilio Monzó, Federico Pinedo, Mario Negri, Juan Manuel Abal Medina, Rodrigo de Loredo y Diego Bossio participaron del evento, entre otras personalidades del ámbito político. Del sindical asistieron los secretarios generales Cristian Jerónimo (CGT) y Gerardo Martínez (UOCRA).

Estuvieron presentes los embajadores y las embajadoras Dieter Lamlé (Alemania), Ruzanna Azroyan (Amenia), Sarah Roberts (Australia), Julio Glinternick Bitelli (Brasil), Stewart Ross Wheeler (Canadá), Gonzalo Uriarte (Chile), Wei Wang (China), Daniel Marius CibanguI Kasonga Mubabinge (Congo), Joaquín María de Aristegui Laborde (España), Peter Lamelas (Estados Unidos), Nicola Lindertz (Finlandia), Gerard McCoy (Irlanda), Yoshitaka Hoshino (Japón), Juan Carlos Chocano Burga (Perú), Gonçalo Teles Gomes (Portugal), Veljko Lazic (Serbia), Torsten Sven Ericsson (Suecia), Süleyman Ömür Budak (Turquía), Erik Høeg (Unión Europea) y Diego Cánepa Baccino (Uruguay).

Lorena Chara (AFD), Viviana Alva Hart (BID), Susana Edjang (CAF), Romain Zivy (CEPAL), María Elena Araneo (Fonplata), María Julia Reyna (ICLEI), Claudia Mojica (OCR / ONU), Ernesto Fernández Polcuch (UNESCO), Mariana Isasi (UNPFA) y Rafael Ramírez (UNICEF) participaron de la Cena, entre otras personalidades destacadas.