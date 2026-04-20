Cómo ganar masa muscular después de los 60: los mejores ejercicios y hábitos para una vejez fuerte

El trabajo de fuerza contribuye a una mejor calidad de vida y permite enfrentar los efectos del paso del tiempo.

El inicio de la actividad física permite mejorar la movilidad y sostener la independencia.

El aumento de la expectativa de vida plantea nuevos desafíos para la salud. El envejecimiento saludable depende de mantener la capacidad funcional . La actividad física y la alimentación equilibrada cumplen un rol fundamental en el desarrollo de ese proceso de sostener la autonomía en la vida diaria.

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La pérdida de masa muscular aparece como una de las principales amenazas. La sarcopenia implica una reducción de fuerza, masa y función muscular , lo que afecta tareas cotidianas como caminar o subir escaleras. Esta condición también se vincula con fatiga y menor nivel de energía.

El cuerpo atraviesa cambios progresivos a lo largo de la vida. La masa muscular alcanza su punto máximo entre los 30 y 35 años , y luego inicia un descenso gradual. Esta caída se acelera en edades más avanzadas afectando la independencia, incrementando el riesgo de caídas y, a largo plazo, generando complicaciones mayores.

La prevención es un factor clave para potenciar los hábitos. La falta de ejercicio y la mala alimentación aumentan la probabilidad de sarcopenia, situación que se potencia si hubiera enfermedades crónicas en su desarrollo. Es por eso que la evidencia científica respalda el entrenamiento de fuerza. Los ejercicios de resistencia generan mejoras en masa muscular y rendimiento físico , con posibilidad de revertir el deterioro.

El entrenamiento de resistencia se posiciona como una herramienta central. El levantamiento de pesas activa los músculos contra la gravedad , lo que estimula su desarrollo. Esta práctica se puede adaptar a distintos niveles.

Las opciones incluyen distintos tipos de ejercicios. Las rutinas pueden incorporar mancuernas, bandas elásticas o el propio peso corporal, lo que permite ajustar la intensidad. Las sentadillas, flexiones y movimientos similares forman parte de estas propuestas. Los programas estructurados muestran resultados concretos. Un esquema de ocho ejercicios con una serie de 10 a 15 repeticiones mejora la fuerza muscular, según estudios en adultos mayores. Este formato se adapta a distintas frecuencias semanales (de dos a tres veces por semana idealmente).

Los resultados medidos reflejan avances tangibles:

aumento de fuerza muscular máxima: entre 20,4% y 21,0%

incremento de masa muscular esquelética: entre 4,0% y 7,0%

mejora en la calidad muscular: entre 13,6% y 16,7%

Entrenamiento Imagen: Freepik

Entrenamiento de resistencia vs. cardio: ¿cuál priorizar a los 60?

El entrenamiento de fuerza presenta diferencias frente al ejercicio aeróbico. Los ejercicios de resistencia exigen contracción muscular para mover peso, mientras que el cardio apunta a la resistencia cardiovascular. El funcionamiento del cuerpo cambia durante el esfuerzo, ya que el organismo consume energía almacenada en forma de ATP durante el ejercicio intenso, activando respuestas metabólicas y generando adaptaciones en el tejido muscular.

Los especialistas sugieren una combinación de actividades: sumar caminatas y entrenamiento de fuerza. Un poquito de todo para mejorar la función física y trabajar así distintos aspectos de la salud. Las caminatas con carga aparecen como una alternativa para quienes quieren sumar exigencia.

Entrenamiento

La regla de la progresión gradual: evitando lesiones

El inicio de la actividad física requiere una planificación cuidadosa. El aumento progresivo de la intensidad reduce el riesgo de lesiones y sostiene el entrenamiento en el tiempo (no hay que hacer todo de golpe dado que puede perjudicar el cuerpo y generar el efecto contrario).

Las recomendaciones incluyen hábitos complementarios:

prácticas como yoga y thai chi mejoran el equilibrio y la fuerza

actividades diarias como caminar, hacer compras o tareas del hogar cuentan como ejercicio

El punto de partida define el cambio: un total de 150 minutos semanales de actividad moderada funciona como referencia, aunque niveles más bajos también generan beneficios a corto plazo. La inclusión de entrenamiento de fuerza una o dos veces por semana completa el esquema que prioriza la constancia sobre la exigencia.

La importancia de la constancia y el descanso recuperador

Para que el entrenamiento de fuerza sea realmente efectivo en adultos mayores, no basta con la intensidad de las sesiones; la clave reside en la regularidad y el respeto por los tiempos de recuperación. A medida que envejecemos, el tejido muscular requiere de periodos de descanso ligeramente más extensos para reparar las fibras trabajadas y evitar lesiones por sobreesfuerzo.

Integrar una rutina de sueño de calidad (entre 7 y 8 horas) es tan vital como el levantamiento de pesas, ya que es durante el reposo profundo cuando el cuerpo libera las hormonas necesarias para el crecimiento y mantenimiento del músculo.

Asimismo, es fundamental recordar que el progreso en la tercera edad se mide a largo plazo. No se trata de levantar cargas máximas desde el primer día, sino de priorizar una técnica impecable y una progresión gradual.

Acompañar estos ejercicios con una hidratación constante y una ingesta adecuada de proteínas permitirá que el metabolismo se mantenga activo, transformando el esfuerzo físico en una mejora tangible de la densidad ósea y la estabilidad postural, reduciendo así drásticamente el riesgo de caídas o fracturas.