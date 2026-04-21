Luciano Laspina en la Cena de CIPPEC: "Argentina necesita un acuerdo político mínimo, simple y duradero"

El director ejecutivo del think tank planteó una agenda de reformas y llamó a construir consensos básicos para proyectar el crecimiento en los próximos diez años.

En el marco de la Cena Anual de CIPPEC, Luciano Laspina planteó un diagnóstico crítico sobre la Argentina y lanzó un fuerte llamado a construir acuerdos políticos duraderos , al advertir que sin consensos básicos no será posible sostener reformas ni proyectar una agenda de crecimiento a largo plazo.

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Durante su discurso, el director ejecutivo sostuvo que el Gobierno avanzó en algunas medidas clave para ordenar la economía, como la desintermediación de los planes sociales, la simplificación de trámites y la reforma laboral , aunque remarcó que aún restan reformas centrales como la previsional, impositiva y fiscal-federal .

“Son reformas fundamentales para el país porque de ellas depende la solvencia fiscal de largo plazo, la competitividad de nuestras empresas y un desarrollo armónico en todo el territorio nacional ”, afirmó, y agregó que desde CIPPEC seguirán impulsando esos debates.

Laspina fue más allá de la coyuntura y planteó la necesidad de construir una agenda estratégica: “Necesitamos pensar una hoja de ruta para los próximos 10 años de la Argentina” , en un contexto donde los cambios globales obligan a repensar el modelo productivo.

En ese sentido, advirtió que el país enfrenta transformaciones profundas, como la caída de la natalidad, el envejecimiento poblacional y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo , junto con un reordenamiento del mapa productivo y territorial.

También destacó el cambio en la inserción internacional del país, a partir de nuevos acuerdos comerciales, y señaló que esto abre una oportunidad inédita que exige una articulación entre el Estado y el sector privado para mejorar la competitividad.

“La nueva economía no debería edificarse sobre las ruinas de la actual, sino sobre sus cimientos”, sostuvo, al mencionar como fortalezas la energía abundante, los recursos naturales y el talento argentino como motores del crecimiento futuro.

Luciano Laspina: "La lógica de las dos argentinas nos dividió demasiadas veces”

En su diagnóstico, el desafío central no es solo económico sino político. “El desafío que tenemos como país, más que económico, es político: construir una visión de futuro compartida, centrada en el progreso, la integración y la inclusión”, afirmó.

En ese marco, criticó la histórica fragmentación del país: “La lógica de las dos argentinas nos dividió demasiadas veces”, y llamó a superar esa dinámica para avanzar en una estrategia común.

Finalmente, Laspina lanzó el eje central de su mensaje: “Los argentinos necesitamos un acuerdo político mínimo, simple, básico, duradero”, que incluya compromisos esenciales como respetar los contratos, sostener el equilibrio fiscal y eliminar el financiamiento monetario del déficit.

“Es un acuerdo pre ideológico. En el que ganamos todos”, concluyó, al advertir que sin acuerdos sostenidos en el tiempo no hay instituciones sólidas ni desarrollo posible.