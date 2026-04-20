El dólar oficial minorista cotiza a $1.340 para la compra y a $1.390 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.389,01 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 20 de abril
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 20 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.364,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 20 de abril
El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 20 de abril
El dólar CCL cotiza a $1.462,24 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.2%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 20 de abril
El dólar MEP cotiza a $1.412,53 y la brecha con el dólar oficial es de 3.5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 20 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.807.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 20 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.444,82, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 20 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s74.445, según Binance.
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