Pasada la corrida del dólar, preocupa la pérdida de confianza del exterior en Argentina

Recuperada un poco la calma en el mercado tras varios días calientes por la abrupta suba del dólar, la Argentina quedó en los ojos del mundo financiero internacional y no fueron pocos los analistas y consultoras que pusieron reparos a la solidez de la política económica del gobierno de Mauricio Macri.



Desde el comienzo de la gestión de Cambiemos, Macri y su equipo económico se abocó a "recuperar la confianza" del mundo en la Argentina. Incluso recogió elogios a las políticas adoptadas en distintos foros internacionales. Pero ante la turbulencia ese respaldo parece esfumarse.



La semana pasada la calificadora Fitch bajó el panorama de deuda de Argentina a "estable" desde "positivo", y mantuvo la calificación "B" para la Argentina.



Sucedió luego de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció una reducción de la meta de déficit fiscal para este año al 2,7% del PBI desde el 3,2%, en busca de calmar la agitación de los mercados financieros.



Además, publicaciones de renombre internacional como Forbes, Financial Times, The New Times, The Wall Street Journal, o The Economist se hicieron eco del desplome del peso frente al dólar y de lo expuesta que está la Argentina a los factores externos.



"Durante la última semana, a la Argentina se le ha recordado que cuando el capital puede fluir libremente, también puede fluir hacia afuera, creando profundas implicaciones económicas. Con los inversionistas extranjeros sacando su dinero en masa, el Banco Central de la República Argentina se vio obligado a tomar medidas drásticas para estabilizar la moneda del país", publicó por caso The New York Times.







Sin medias tintas, la revista Forbes se preguntó si es "el momento de salir de la Argentina". "Argentina se veía bien para los lords de los bonos de los mercados emergentes y para los inversionistas de activos en dificultades a fines de 2017. Todos creían en el gobierno de Mauricio Macri. Él estaba haciendo lo correcto. Argentina iba a regresar, y de hecho ya estaba regresando, a los mercados de capital con abrazos abiertos. La recepción ahora se está enfriando", sostuvo la publicación.



Asimismo, The Economist alertó que "la estabilización de la economía (argentina) está tomando más tiempo de lo que el Gobierno había esperado" y que esto afecta la llegada de inversiones. Pero destacó la labor de la actual gestión para encauzar la "economía de fantasía" que dejó el kirchnerismo.



El The Wall Street Journal destacó la suba de tasas dispuesta por el Banco Central "en un intento por apuntalar su moneda vacilante, ya que el país se encuentra una vez más luchando contra una crisis financiera".







Ayer, como si fuera poco, un informe de Moody's encendió las alarmas en el mercado local luego de que la calificadora de riesgo afirmó que las empresas argentinas afrontan un "alto riesgo" de falta de liquidez debido a que este año y el próximo tendrán que fondear un monto "significativo" de deuda.



Según el reporte, ocho de las catorce compañías argentinas analizadas "reflejan un monto significativo de deuda con vencimiento en 2018-19 relativo a sus tenencias en efectivo, generación de flujo de efectivo libre esperado y acceso a líneas de crédito bancarias comprometidas".



En ese contexto, la calificadora de riesgo advirtió que el riesgo de falta de liquidez de las compañías no financieras de la Argentina se mantuvo elevado en 2017 al tiempo que advirtió que "probablemente empeorará hasta mediados de 2019".