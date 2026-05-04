Cuánto sale completar el álbum del Mundial 2026: precio y cuántos sobres deberías comprar

Ya empezó la cuenta regresiva para la Copa del Mundo y uno de los elementos más buscados está a la venta.

Todo lo que tenés que saber sobre una nueva edición del clásico de los coleccionistas.

El Mundial 2026 ya empieza a sentirse cada vez más cerca y, como ocurre en cada edición, la fiebre por el álbum de figuritas vuelve a instalarse entre chicos y grandes. Este clásico del fútbol no solo despierta nostalgia, sino también una competencia amigable por ver quién logra completarlo primero.

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En esta ocasión, el entusiasmo es aún mayor porque el torneo contará con más selecciones que nunca, lo que se traduce en un álbum más grande, con más páginas y una cantidad superior de figuritas para coleccionar. Esto lo convierte en el más ambicioso de la historia.

Con ese crecimiento también llegan nuevos interrogantes: cuánto costará llenarlo, cuántos sobres habrá que comprar y si realmente es posible completarlo sin gastar una fortuna. A continuación, un repaso por los números que ya se manejan.

Se viene la copa del mundo y todos quieren tener el álbum.

Una tradición de coleccionistas: cuánto cuesta el álbum del Mundial 2026

El álbum del Mundial 2026 ya comenzó a venderse y, como cada cuatro años, se convirtió en un objeto muy buscado. Según estimaciones, su precio ronda los $15.000, marcando un incremento en comparación con ediciones anteriores.

Este valor responde, en parte, a la mayor cantidad de contenido que incluye esta edición, que tendrá más equipos, más jugadores y secciones especiales dedicadas al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Cuánto cuesta cada paquete de figuritas

Cada paquete de figuritas tiene un precio aproximado de $2.000, y en su interior se incluyen las clásicas cinco figuritas completamente al azar.

El dato que más impacta este año es que el álbum será el más extenso de la historia, debido a la ampliación del Mundial a 48 selecciones. Esto implica más páginas para completar y, por lo tanto, una mayor cantidad de figuritas necesarias.

Cuánto sale completar el álbum del Mundial 2026

Completar el álbum no es una tarea sencilla ni económica. Si se tiene en cuenta la cantidad de figuritas necesarias y la probabilidad de obtener repetidas, se estima que podrían necesitarse entre 180 y 250 paquetes para llenarlo.

Intercambio de Figuritas Los intercambios en la plaza van a tener un papel fundamental para el llenado del álbum. Imagen: DoceTV

Esto llevaría el costo total a una cifra aproximada de entre $360.000 y $500.000, dependiendo de la suerte de cada coleccionista y de si se intercambian figuritas para reducir gastos.

Como siempre, el intercambio con amigos o en puntos de encuentro será clave para evitar comprar sobres de más y abaratar el proceso.

Una alternativa económica: el álbum virtual

Para quienes buscan una opción más accesible, existe el álbum virtual del Mundial 2026. Esta versión digital permite coleccionar figuritas de manera gratuita a través de su aplicación o sitio web. Los usuarios pueden obtener sobres virtuales sin costo, participar en desafíos y utilizar códigos promocionales para sumar nuevas figuritas.

Además, se pueden intercambiar repetidas con otros jugadores online. Si bien no reemplaza la experiencia física, el álbum virtual se presenta como una alternativa ideal para quienes quieren sumarse a la fiebre mundialista sin gastar dinero.