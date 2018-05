Presupuesto: el Gobierno quiere "un gran acuerdo nacional" para reducir el déficit

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, remarcó la necesidad de "acelerar la reducción del déficit", y el camino es el Presupuesto 2019 en el marco de "un gran acuerdo nacional" de todos los sectores con "apertura, generosidad y responsabilidad". Asimismo, afirmó que el Gobierno tiene "todas las herramientas" para "superar las turbulencias" cambiarias y ratificó "la plena confianza" en el Banco Central.



"Planteamos que tenemos todas las herramientas y confiamos plenamente en el Banco Central, para superar las turbulencias", afirmó el funcionario en declaraciones a la prensa al término de la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno.



En este marco, el jefe de ministros dijo que "la instrucción más importante" que dio el primer mandatario al Gabinete es "no distraernos del día a día de la gestión, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión económica", y aseguró que "estamos en el camino correcto, pero tenemos que acelerarlo".



Peña sostuvo además que "no hay que pensar en fantasmas" sobre supuestas "exigencias" del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de las negociaciones con el organismo y remarcó que "lo que nos piden es un programa concreto y responsable".



"El marco para un gran acuerdo nacional es el presupuesto 2019, donde todas la partes, nos tendremos que sentar con apertura, generosidad y responsabilidad, para no mentirle más a la gente, no podemos seguir pensando que la culpa es de otros", afirmó el Jefe de Ministros.