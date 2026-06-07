Donald Trump ratifica el despliegue militar de EEUU y descarta una retirada de tropas en Irán + Agregar ámbito en









El presidente de Estados Unidos aseguró que no retirará a los efectivos desplegados en la región hasta cumplir los objetivos de la operación y reafirmó la presión sobre Teherán.

Pese a los contactos diplomáticos con Teherán, el mandatario mantiene una estrategia de máxima presión y condiciona cualquier repliegue al resultado de las operaciones militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no contempla una retirada de las tropas desplegadas en el conflicto con Irán hasta que la misión militar sea completada, en una señal de que la Casa Blanca mantiene su apuesta por sostener la presión sobre Teherán pese a las crecientes tensiones en Medio Oriente.

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En una entrevista difundida este domingo, el mandatario afirmó que los cerca de 50.000 efectivos estadounidenses desplegados en la región permanecerán en sus posiciones hasta alcanzar una "conclusión" de las operaciones. Trump también descartó que las fuerzas norteamericanas enfrenten actualmente un riesgo significativo y destacó la capacidad militar de Estados Unidos para responder ante cualquier amenaza.

Trump apuesta a sostener la presión militar sobre Irán

Las declaraciones llegan en un contexto de negociaciones todavía abiertas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a meses de enfrentamientos y reduzca la escalada regional. En los últimos días, Trump sostuvo que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares y dejó abierta la posibilidad de una futura reunión con el líder supremo iraní, aunque advirtió que mantiene alternativas militares sobre la mesa si las conversaciones fracasan.

El conflicto, que comenzó tras una serie de ataques estadounidenses e israelíes sobre objetivos iraníes, alteró los mercados energéticos globales y elevó la tensión en puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz. Mientras continúan los contactos diplomáticos, Washington insiste en que no permitirá que Irán recupere capacidades nucleares militares.

ESTADOS UNIDOS E IRÁN En medio de una frágil negociación, Trump envió una señal de firmeza al descartar una reducción de tropas y reafirmar los objetivos estratégicos de Estados Unidos en Medio Oriente. US NAVY/AFP En paralelo, las negociaciones atraviesan un momento delicado. Funcionarios iraníes señalaron que cualquier entendimiento dependerá de concesiones económicas por parte de Estados Unidos, mientras que Trump endureció su discurso en las últimas semanas y volvió a advertir que podría ordenar nuevas acciones militares si considera que Teherán incumple los compromisos asumidos. La continuidad del despliegue militar estadounidense confirma que, pese a los contactos diplomáticos, la administración republicana no prevé una desescalada inmediata y apuesta a mantener la presión hasta obtener garantías definitivas sobre el programa nuclear iraní y la estabilidad regional.