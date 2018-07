Retail: se duplicó la tasa de vacancia durante el primer semestre

Producto de una importante desaceleración de la economía que podría desembocar en un período recesivo, la tasa de vacancia en el mercado de retail de la Ciudad de Buenos Aires se disparó más de 120% durante el primer semestre respecto a igual período de 2017, según un informe de Colliers International.



"El primer semestre de 2018 tuvo un muy importante incremento en la superficie disponible de locales en los principales corredores comerciales de la Ciudad de Buenos Aires", destacó el estudio.



La disponibilidad se ubica principalmente en los corredores de "Santa Fe y Callao" y "Peatonal Florida", con una participación dentro del total de la superficie ofrecida del 17,41% y 54,22%, respectivamente.



La tasa de vacancia del mercado de retail (medida en base a la cantidad de locales disponibles en alquiler) mostró un incremento de 1,56 puntos porcentuales en el primer semestre del año, con relación semestre anterior y se ubica en 4,66%, valor que de compararse con el primer semestre de 2017 sufrió un aumento del 121,91% cuando supo establecerse en 2,1%, dijo Colliers.



Además, se destaca "Rivadavia y Acoyte" el cual, al igual que ocurrió en el semestre anterior, no cuenta con locales disponibles para alquiler.



En ese sentido, el único corredor que redujo su tasa de vacancia fue "Santa Fe y Pueyrredón" pasando de 3,55% al 2,04%, con el que cuenta actualmente.



Los rubros que lideran los locales comerciales siguen siendo de indumentaria y accesorios y gastronomía, con un 49% y 15% respectivamente.



En cuanto a los precios, el promedio de alquiler del mercado alcanzó un valor de u$s 44,34 por m² lo que representa una reducción del 14,68% al compararlo con los u$s 51,97 por m² que registró en el último semestre.