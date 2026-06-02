El Gobierno cambió una regulación histórica para la producción de margarina, mientras busca avanzar con la derogación de la ley de Etiquetado frontal

A través de una resolución del Sensasa, se derogaron exigencias vigentes desde 1968 vinculadas al control de fraude en la elaboración de margarinas. El organismo sostuvo que los avances tecnológicos volvieron innecesarias esas condiciones y que su eliminación permitirá procesos más simples y una mejor aceptación del producto por parte de los consumidores.

En medio del debate para derogar la ley de Etiquetado Frontal de alimentos , el Gobierno avanzó con una nueva desregulación en la industria alimentaria al eliminar una serie de requisitos que regían desde hace casi seis décadas para la elaboración de margarinas. La medida fue oficializada este martes mediante una resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicada en el Boletín Oficial.

La decisión deroga tres disposiciones del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal , aprobado en 1968, que imponían condiciones específicas para la producción de margarinas con el objetivo de evitar fraudes en su elaboración.

Según explicó el organismo, los avances tecnológicos registrados en las últimas décadas hicieron que esas exigencias ya no resulten necesarias , ya que actualmente existen métodos más modernos de control y supervisión que garantizan la inocuidad de los alimentos.

En los fundamentos de la resolución, el Senasa sostuvo que las normas eliminadas "tenían como finalidad el control del fraude en su elaboración", pero advirtió que "en su aplicación, afectan la calidad del producto final" .

El organismo señaló además que la evolución tecnológica en los procesos de producción y control permite prescindir de esas obligaciones sin comprometer la seguridad alimentaria. En ese sentido, afirmó que la actualización normativa busca acompañar el desarrollo de nuevos productos y favorecer una producción más eficiente.

La resolución elimina el apartado referido a las llamadas "sustancias testigo", deroga la prohibición vinculada al uso de manteca de leche en la elaboración de margarinas y también suprime una de las condiciones contempladas en el capítulo referido al fraude en estos productos.

De acuerdo con el texto oficial, la modificación permitirá "un proceso de elaboración más simple" y favorecerá la obtención de "un producto con mayor aceptabilidad" para los consumidores.

La medida entrará en vigencia a partir de este miércoles, un día después de su publicación en el Boletín Oficial, y se enmarca en la política de revisión y eliminación de regulaciones que impulsa el Gobierno nacional en distintos sectores productivos.

Qué dice la resolución

Resolución 475-2026 senasa margarina

Etiquetado frontal: por qué el Gobierno quiere derogar la ley

El Gobierno avanza con una propuesta para dejar sin efecto la Ley de Etiquetado Frontal, aprobada en el Congreso en 2021 para informar a los consumidores sobre los excesos de nutrientes críticos en alimentos y bebidas. En paralelo, legisladores del oficialismo y espacios aliados impulsaron proyectos para derogar la normativa, mientras el Ejecutivo prepara un nuevo esquema alineado con los criterios del Mercosur.

La legislación actual exige que los productos incorporen sellos negros de advertencia cuando presentan altos niveles de azúcares, sodio, grasas o calorías. La intención de la Casa Rosada es reemplazar ese sistema por otro modelo de rotulado, aunque primero buscará avanzar con la eliminación de la ley vigente, enfocada en promover hábitos de alimentación saludable. En el oficialismo confían en tener los votos para aprobar la derogación de la ley.