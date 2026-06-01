Las reservas del BCRA subieron, pese a pago de Bopreales por unos u$s1.030 millones: cuáles fueron las causas

La autoridad monetaria adquirió u$s55 millones en el mercado de cambios y llevó el acumulado anual a u$s9.802 millones.

El BCRA inició junio con compras moderadas y reservas en alza por movimientos bancarios de comienzo de mes, mientras el pago de BOPREAL y la caída del oro limitaron la mejora del stock.

El Banco Central (BCRA) comenzó junio con compras moderadas en el mercado de cambios, luego de haber cerrado mayo con el segundo mayor saldo comprador mensual del año. La autoridad monetaria adquirió u$s55 millones este lunes 1 de junio y llevó el acumulado de 2026 a u$s9.802 millones , cada vez más cerca de la barrera de los u$s10.000 millones .

El dato llega en un contexto en el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a flexibilizar la exigencia sobre la acumulación de reservas . Según un análisis publicado por Ámbito , el organismo recortó en unos u$s11.800 millones la meta de reservas internacionales netas prevista para junio de 2026 frente al objetivo que había sido pautado el año pasado.

Así, el BCRA habría pasado de estar bajo presión por el incumplimiento de la meta a sobrecumplir el nuevo objetivo en torno a u$s3.400 millones.

Las reservas internacionales brutas , en tanto, subieron u$s177 millones y finalizaron en u$s48.368 millones . Fuentes oficiales informaron a Ámbito que la mejora se explicó, además de las compras de la jornada, por movimientos de vuelta de bancos, habituales a comienzos de mes .

Esto compensó el pago final del Bopreal Serie 3 , por aproximadamente u$s1.030 millones , compuesto mayormente por amortización de capital y, en menor medida, por intereses . Del total, unos u$s52 millones impactaron directamente sobre las reservas por pagos abonados al exterior.

La mejora se produjo pese al efecto negativo de la cotización del oro, que cayó 1,8% en la jornada y habría restado alrededor de u$s137 millones al valor contable de las reservas. Entre las principales monedas de la canasta del DEG, el euro retrocedió 0,23% frente al dólar, la libra cayó 0,01% y el yen se depreció 0,26%, mientras que el yuan mostró una leve mejora de 0,02% frente a la divisa estadounidense.

El cambio de metas del FMI volvió a poner en primer plano la tensión entre la acumulación efectiva de dólares y el uso de divisas para afrontar vencimientos de deuda. En la versión anterior del acuerdo, el BCRA debía llegar a junio de 2026 con reservas netas positivas por u$s3.200 millones; tras la última revisión, el objetivo quedó en torno a u$s8.600 millones negativos.

Esa recalibración alivió el sendero de cumplimiento del programa y le dio mayor margen al equipo económico para sostener su estrategia cambiaria.

En el frente cambiario, el dólar oficial mayorista subió $18, equivalente a 1,28%, y cerró en $1.426 para la venta. Se trató del mayor salto diario desde el 20 de marzo y consolidó al tipo de cambio por encima de los $1.420 en el arranque del mes.

Aun así, la cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que este lunes se ubicó en $1.762,64. De esta manera, el mayorista quedó 23,6% por debajo del límite superior, lo que todavía deja margen para que el BCRA compre divisas sin activar intervenciones defensivas.

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El dólar oficial subió con fuerza, pero la oferta de divisas sigue abasteciendo al mercado

La rueda cambiaria estuvo marcada por el inicio de junio, la reaparición de demanda sobre el tipo de cambio oficial y un mercado que sigue monitoreando si el Banco Central podrá sostener el ritmo de acumulación de reservas tras un mayo de compras récord.

En el segmento de contado se operaron más de u$s523,6 millones. Desde LCG señalaron que el mercado atraviesa “plena temporada de abundancia de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa” y que el sosiego financiero asociado a ese flujo suele extenderse hasta principios de julio.

En la misma línea, la chief economist de Formula Asesores Financieros, Marianela Gayá, aseguró a Ámbito que la dinámica del tipo de cambio durante junio seguirá dependiendo de la capacidad del BCRA para sostener las compras de dólares. A su vez, el economista Federico Glustein señaló que “el nivel de oferta es constante” por las agroexportaciones, pero también por ventas derivadas del gas, la minería, el petróleo y algunos sectores de servicios.

A nivel minorista, el dólar cerró a $1.445 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.878,5. De acuerdo con el relevamiento de entidades financieras del BCRA, el dólar oficial promedio alcanzó los $1.444,58, con una suba diaria de 0,91%.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP avanzó 0,3% hasta $1.438,6, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 0,2% y se ubicó en $1.491,16. En el mercado informal, el dólar blue aumentó 0,35% y cerró en $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña.

En futuros, los contratos operaron con subas generalizadas en los tramos de 2026 y 2027, con una variación promedio de 0,52%. El mercado pricea un dólar mayorista de $1.447 para fines de junio y de $1.624 para diciembre, mientras que el monto transaccionado alcanzó unos u$s834 millones.

Las tasas implícitas se ubicaron en 1,51% mensual para junio, equivalente a 18,09% anualizado, y en 1,65% mensual para julio, equivalente a 19,84% anualizado. Por contrato, junio subió 0,66%, julio 0,58%, agosto 0,60%, septiembre 0,53%, octubre 0,48%, noviembre 0,57%, diciembre 0,53%, enero 0,52%, febrero 0,48%, marzo 0,58% y abril 0,75%.

Mayo dejó compras récord y el mercado mira si junio puede sostener el ritmo

El arranque de junio llega después de un mayo de fuerte acumulación de reservas. Según PPI, el BCRA cerró el mes pasado con compras por u$s2.601 millones, apenas por debajo de los u$s2.770 millones registrados en abril. Medido en términos diarios, el ritmo se mantuvo prácticamente estable: u$s137 millones diarios en mayo frente a u$s138 millones en abril.

El mismo informe destacó que la liquidación del agro se aceleró en mayo, al pasar de un promedio diario de u$s125 millones en abril a u$s141 millones. En términos absolutos, el sector liquidó u$s2.677 millones durante el mes, de acuerdo con CIARA, una cifra similar al monto absorbido por el Banco Central.

Las liquidaciones de empresas del sector agroexportador representaron un incremento de 7% respecto de abril, aunque 12% por debajo del mismo mes del año pasado. En lo que va del año, el sector acumula liquidaciones por u$s10.343 millones, con una caída interanual de 11,6%.

Desde PPI interpretaron que, con la cosecha gruesa todavía desplegando sus flujos, abril y mayo probablemente marquen un piso para las compras del BCRA de junio y julio, meses en los que la estacionalidad de las exportaciones seguirá jugando a favor.

El informe también remarcó que el BCRA redujo de manera significativa su posición vendida en futuros. El interés abierto cayó u$s1.531 millones durante mayo, desde u$s4.321 millones a fines de abril hasta u$s2.790 millones al cierre del mes, el nivel más bajo desde noviembre de 2024.

Para el mercado, ese dato es relevante porque reduce una fuente de presión potencial sobre el balance del Central. A la vez, el retorno de emisiones de deuda corporativa y provincial, junto con el ingreso de divisas del agro, refuerza la oferta de dólares en el mercado oficial.

La flexibilización de la meta no elimina el desafío de fondo: el mercado sigue mirando si las compras del BCRA se traducen en una mejora sostenida de reservas netas. Aunque el Central ya compró casi u$s10.000 millones en lo que va del año, parte de esos dólares se utilizó para cubrir pagos de deuda y otros compromisos, por lo que la acumulación efectiva sigue siendo una de las principales variables bajo observación.