Rusia golpeó Ucrania con una lluvia de misiles y drones: hay al menos 17 muertos y más de 100 heridos

La ofensiva nocturna rusa impactó zonas civiles en varias ciudades ucranianas, provocó incendios, cortes de energía y una nueva ola de destrucción.

La ofensiva incluyó decenas de misiles y cientos de drones dirigidos contra distintas regiones del territorio ucraniano.

El Ejército ruso lanzó una serie de ataques con misiles y drones contra distintas ciudades de Ucrania, incluido Kiev, Dnipró y Járkov, dejando al menos 17 muertos y más de 100 heridos , en una nueva escalada de violencia que volvió a golpear zonas urbanas y provocó graves daños materiales en infraestructura civil.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La ofensiva nocturna impactó en múltiples puntos del territorio ucraniano y afectó principalmente a áreas residenciales, donde se registraron incendios, derrumbes y cortes de energía. El uso de misiles balísticos y drones de largo alcance generó escenas de destrucción en barrios enteros, con edificios dañados y vecinos atrapados entre los escombros.

En varias localidades, los equipos de emergencia trabajaron durante horas para rescatar a personas bajo los restos de construcciones colapsadas. Entre las víctimas se reportó incluso la presencia de menores, mientras que los servicios de rescate continuaban con las tareas de búsqueda en medio de la destrucción.

Según autoridades ucranianas , el ataque dejó un saldo de al menos 17 muertos y más de 100 heridos en distintos puntos del país, aunque las cifras podrían aumentar con el correr de las horas debido a la gravedad de algunos casos y la extensión de los daños.

En Dnipró, las autoridades locales informaron inicialmente varios heridos y luego confirmaron un aumento en el número de víctimas fatales, mientras que en Kiev se registraron incendios en distintos sectores de la ciudad y cortes significativos en el suministro eléctrico. En Járkov, también se reportaron personas heridas como consecuencia de los impactos.

Explosiones en Kiev y caos urbano

Durante la madrugada, la capital ucraniana fue escenario de fuertes explosiones que activaron protocolos de emergencia. Las autoridades militares confirmaron el uso de armamento balístico dirigido contra la ciudad, lo que generó alarma entre la población y movilizó a miles de personas hacia refugios subterráneos.

Las imágenes difundidas desde Kiev mostraron columnas de humo sobre el área urbana y escenas de evacuación masiva, mientras los sistemas de defensa intentaban interceptar parte de los proyectiles en el aire.

ucrania rusia La operación se produjo después de que Rusia anunciara una nueva campaña aérea contra centros de decisión del Estado ucraniano. X: @EurekaNews10

Daños materiales y cortes de servicios

Las autoridades locales informaron que la ofensiva provocó incendios en distintos puntos de la capital y afectó el suministro eléctrico en varios sectores, complicando la situación de los residentes. Además, se registraron daños en edificios residenciales y en infraestructura urbana clave.

El impacto sobre la población civil se extendió a diferentes zonas metropolitanas, donde se reportaron múltiples heridos tras las explosiones y el colapso parcial de estructuras.

La ofensiva rusa se produce en un contexto de creciente tensión militar entre Moscú y Kiev, con advertencias previas sobre posibles ataques a gran escala tras episodios recientes de violencia en la región. El nuevo operativo aéreo profundiza la escalada del conflicto y refuerza la dinámica de ataques cruzados entre ambos países.