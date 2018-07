Quinta rueda en alza para el dólar: sube siete centavos a $ 28,41

El dólar asciende siete centavos este jueves a $ 28,41 y anota su quinta suba al hilo en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



De esta manera, el billete lleva apreciado 50 centavos desde el último viernes. Sucede en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa sube 15 centavos respecto al cierre del miércoles, a $ 27,75.



En tanto, el Banco Central volvío a subastar hoy otros u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el Gobierno por un crédito de u$s 50.000 millones. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,7107, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,7000.



En la plaza informal, el blue opera estable a $ 28,65, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.



El avance del billete en la última rueda se dio como consecuencia de que parte del excedente de pesos que no pudo renovar el Banco Central en la licitación del Lebac del martes, se volcó al mercado de cambios.



En ese contexto, para aminorar el incremento en la cotización, tanto el Banco Nación como el Ciudad vendieron ayer más de u$s 250 millones - entre ambas entidades, estimaron en el mercado - que se sumaron a los u$s 100 millones de la subasta diaria del Central, a cuenta de Hacienda (con un precio promedio de $ 27,7075 y con un valor mínimo ofertado de $ 27,70). También ayudó una moderada recuperación de las tasas de Lebac en el mercado secundario.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" bajaba hoy unos 600 puntos básicos, a niveles promedio de 40% anual, ante un marco de mayor liquidez superada la licitación mensual de letras del BCRA y neutralizado los efectos de un nuevo cuadro alcista de encajes, dijeron operadores.



Señalaron además que la retracción, en línea a lo visto en la víspera, era previsible por sobrantes de fondos tras la nueva subasta de letras del Central, que a su vez presionaban sobre la debilidad del peso mayorista.



El miércoles la tasa interbancaria había caído fuerte al 43%, frente a un valor previo de 52/56%.



Justamente, las tasas de las Lebac en el mercado secundario subieron un punto con respecto a la licitación, operándose a 28 días al 47,50%, y a 126 días, al 42,35%.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 1.031 millones y terminaron en u$s 59.919 millones.



• Dólar en el mundo



El dólar se apreciaba el jueves hasta alcanzar su mayor nivel en un año, ya que los inversores apostaban cada vez más por la fortaleza de la moneda a largo plazo luego de los optimistas comentarios en torno a la economía estadounidense emitidos por el presidente de la Reserva Federal.



El titular de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, no alteró las expectativas sobre la política monetaria en sus testimonios ante el Congreso de ese país el martes y miércoles, pero los operadores vieron sus declaraciones como una señal de que las autoridades están cómodas con el alza del dólar de casi 6% contra sus rivales en los últimos tres meses.



El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis monedas rivales, operaba a las 1325 GMT con un alza de 0,47% a 95,527 unidades. Previamente, marcó 95,557 unidades, su mayor nivel desde julio del año pasado. Este avance generó presión sobre el euro, que bajaba 0,32 por ciento a 1.1601 dólares, cerca de un piso de dos semanas.