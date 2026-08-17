Agenda económica: actividad, resultado fiscal y comercio exterior, entre los datos clave de la semana + Agregar ámbito en









El EMAE, el resultado fiscal y el comercio exterior serán algunas de las principales referencias locales, mientras que las actas de la Fed concentrarán la atención internacional.

Esta semana, el INDEC dará algunas señales sobre cómo viene el rumbo de la economía.

Del 17 al 21 de agosto, el mercado seguirá una cargada agenda de indicadores en la Argentina, Estados Unidos y América Latina. El EMAE, el resultado fiscal y el comercio exterior van a ser los datos claves en Argentina luego del feriado de este lunes, mientras que las actas de la Fed concentrarán la atención internacional.

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La agenda económica de la semana del 17 al 21 de agosto tendrá varios datos relevantes para los mercados. En el país, el foco estará puesto en la evolución de la actividad, las cuentas públicas, los salarios y el comercio exterior.

En el plano internacional, una de las principales referencias serán las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), que se conocerán el miércoles y permitirán analizar con mayor detalle la discusión dentro del banco central estadounidense sobre el rumbo de las tasas de interés.

En América Latina, en tanto, habrá datos de actividad y PBI de Brasil, Chile, Colombia y Perú, junto con novedades de política monetaria en Uruguay y México.

Agenda económica día por día Lunes 17 de agosto Feriado local en Argentina. Sin mercados.

EEUU: Encuesta manufacturera Empire State de agosto , uno de los primeros indicadores del mes sobre la evolución del sector industrial estadounidense.

Encuesta manufacturera , uno de los primeros indicadores del mes sobre la evolución del sector industrial estadounidense. Brasil: actividad económica. Martes 18 de agosto El INDEC publicará el Índice de precios mayoristas correspondiente a julio .

. También se conocerá el Índice del costo de la construcción de julio .

. El Ministerio de Economía difundirá el resultado fiscal de julio . El calendario oficial concentra esta semana varias publicaciones estadísticas relevantes.

. El calendario oficial concentra esta semana varias publicaciones estadísticas relevantes. EEUU: Índice de precios de importación de julio.

Índice de precios de importación de julio. LATAM: en Chile se conoce el dato de PBI, en Colombia PBI y actividad económica. Mientras que, en Uruguay se concoe decisión de tasas de interés. Miércoles 19 de agosto El INDEC difundirá las encuestas de tendencia de negocios en supermercados, autoservicios e industria manufacturera, correspondientes al trimestre agosto-octubre de 2026. EEUU: Actas de la última reunión del FOMC de la Reserva Federal, una de las principales referencias financieras de la semana.

Solicitudes semanales de hipotecas.

Colombia: balanza comercial. Jueves 20 de agosto El INDEC publicará el Intercambio Comercial Argentino (ICA) , con los datos de exportaciones, importaciones y saldo comercial correspondientes a julio.

, con los datos de exportaciones, importaciones y saldo comercial correspondientes a julio. Se conocerá el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de junio , una de las principales referencias de la semana para medir el nivel de actividad.

, una de las principales referencias de la semana para medir el nivel de actividad. El INDEC también difundirá el Índice de salarios correspondiente a junio .

. EEUU: Solicitudes semanales de prestaciones por desempleo

Solicitudes semanales de prestaciones por desempleo Balances de Walmart, Deere & Co, Ross Stores y Nordson.

Además, Alibaba Group presentará sus resultados trimestrales. LATAM: minutas de la última reunión del Banco de México. Viernes 21 de agosto El INDEC publicará las ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras , con información correspondiente a junio.

, con información correspondiente a junio. El Banco Central dará a conocer el Informe de Bancos de junio .

. EEUU: PMI compuesto preliminar de agosto , que brindará una primera aproximación al desempeño de la actividad estadounidense durante el mes.

, que brindará una primera aproximación al desempeño de la actividad estadounidense durante el mes. LATAM: En México se conoce el dato de ventas minoristas y en Perú el de PBI.