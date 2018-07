Graban en secreto a Trump mientras discutía pago a exconejita de Playboy

El exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, grabó de manera secreta una conversación que el magnate mantuvo antes de las elecciones presidenciales de 2016, en la cual discutían sobre el pago a una exmodelo de Playboy que aseguraba en plena campaña haber mantenido relaciones sexuales con el neoyorquino.



El audio, de sólo dos minutos, y grabada secretamente por Cohen, se remonta a septiembre de 2016 y en él discuten sobre el pago para comprar el silencio de la exmodelo.



La grabación se encuentra ahora en manos del FBI y no sería la única "robada" al magnate, ya que los investigadores, al buscar en todas las casas de Cohen en abril, habrían encontrado otros archivos.



Lo informó hoy diario The New York Times, mientras la cadena CNN sostuvo que la primera reacción de Trump al enterarse de la existencia de la grabación fue: "no puedo creer que Michael me haya hecho esto".



Según The New York Times, el FBI secuestró la grabación durante una requisa en una de las oficinas de Cohen.



La grabación está vinculada con el caso de la actriz porno Stormy Daniels, quien segura haber mantenido una relación con Trump antes de que fuera presidente, pero cuando ya estaba casado con Melania.



Por su parte, el abogado de Trump, Rudolph Giuliani, habló hoy con el The New York Times y admitió que el magnate discutió con Cohen en septiembre de 2016 el pago a Karen McDougal.



No obstante aseveró que el pago nunca se realizó. Giuliani también explicó cómo el presidente Trump nunca supo que era grabado.



Karen McDougal dijo que tuvo una larga relación con el magnate en 2006, el mismo año en el cual mantuvo un supuesto romance con la estrella porno Stormy Daniels y en el que la actual primera dama, Melania, dio a luz a Barron Trump.



McDougal ofreció su historia en el National Enquire por 150.000 dólares antes de las elecciones presidenciales, pero el periódico lo publicó después de la votación.