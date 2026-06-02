El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada con máxima de 15 grados y más nubosidad, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A su vez, surgieron pronósticos paralelos que señalaron posibles lluvias para tres provincias y acumulados de hasta 70 mm.
Mínima de 10 grados y lluvias en el AMBA: cuándo puede volver el agua y cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA encara una mínima de 10 grados según el SMN. Además, se esperan posibles lluvias en diversas zonas del país mientras sigue la nubosidad.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó para este martes marcas entre los 10, y 15 grados, con cielo parcialmente nublado. El miércoles llegará a los 17 grados mientras la mínima estará en 12, con una tarde soleada. Hacia el final de la semana, el jueves y viernes podrían ser las jornadas más calurosas con máxima en 18 y 20 grados respectivamente.
Posibles lluvias: cuándo llegan y cuáles son las provincias afectadas
No obstante, Meteored indicó que a partir del el jueves se espera un "aumento significativo" de la probabilidad de lluvias sobre el centro del país, mayores al 50% desde La Pampa hacia el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires.
"Las mayores chances de precipitaciones se concentrarán sobre sectores del centro-sur bonaerense y áreas cercanas al centro de La Pampa, donde algunos sectores presentan probabilidades de ocurrencia que podrían superar el 70%", destacó.
Por otro lado, agregó que los mayores registros se proyectan sobre "el centro y sudeste de Buenos Aires, sectores de La Pampa y áreas del sur de Córdoba, con valores que podrían ubicarse entre 20 mm y 50 mm de manera generalizada".