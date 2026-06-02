Mínima de 10 grados y lluvias en el AMBA: cuándo puede volver el agua y cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA encara una mínima de 10 grados según el SMN. Además, se esperan posibles lluvias en diversas zonas del país mientras sigue la nubosidad.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada con máxima de 15 grados y más nubosidad, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . A su vez, surgieron pronósticos paralelos que señalaron posibles lluvias para tres provincias y acumulados de hasta 70 mm.

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El SMN indicó para este martes marcas entre los 10, y 15 grados, con cielo parcialmente nublado. El miércoles llegará a los 17 grados mientras la mínima estará en 12, con una tarde soleada. Hacia el final de la semana, el jueves y viernes podrían ser las jornadas más calurosas con máxima en 18 y 20 grados respectivamente.

#PronosticodelTiempo La elevada #humedad sigue siendo protagonista en todo el país. Inestable en el norte y centro de la Patagonia, Córdoba y en el NOA; mientras que el centro-este del país y el NEA permanecen estables, pero muy húmedos. Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/gcKzgWNpS6

No obstante, Meteored indicó que a partir del el jueves se espera un "aumento significativo" de la probabilidad de lluvias sobre el centro del país, mayores al 50% desde La Pampa hacia el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires .

"Las mayores chances de precipitaciones se concentrarán sobre sectores del centro-sur bonaerense y áreas cercanas al centro de La Pampa, donde algunos sectores presentan probabilidades de ocurrencia que podrían superar el 70%", destacó.

Por otro lado, agregó que los mayores registros se proyectan sobre "el centro y sudeste de Buenos Aires, sectores de La Pampa y áreas del sur de Córdoba, con valores que podrían ubicarse entre 20 mm y 50 mm de manera generalizada".