La tarifa de luz subirá hasta 28% para usuarios residenciales y 19% en comercios

Los aumentos de tarifas de luz comenzarán a recibirse en septiembre y de manera plena en octubre. Los aumentos oscilan entre un 20% a 28% como máximo, es decir un 24,4% en promedio. Se mantiene la tarifa social y, de acuerdo a fuentes oficiales, el 46% de los usuarios pagaran $ 270 por mes y el 72% menos de $650 por mes.



El ministro de Energía, Javier Iguacel, brindará una conferencia de prensa hoy a las 11 en el Palacio de Hacienda en donde explicará los alcances del aumento de electricidad. Cabe recordar que el cuadro tarifario vigente para la distribución eléctrica caduca el 31 de julio a la noche. Por esta razón, hoy en el Boletín Oficial se podrá leer el nuevo esquema tarifario.



En tanto, el aumento de las tarifas de gas se conocerán en octubre luego de la audiencia pública y el efecto de la suba se reflejará en la tarifas de fin de año.



"Con este aumento que también incluye el efecto de la devaluación el Estado aún continua subsidiando el 33% de la tarifa de luz", explicó una alta fuente ministerial. El tipo de cambio que se tomó en cuenta es el promedio del REM que se ubica en torno a los $ 30.



Para los usuarios residenciales, el promedio de aumento es de 24,4%, van desde el 20% para los de mayor consumo (8.000 pesos por mes) al 28% para los de menor consumo (600 pesos por mes, aumento incluido). En todo AMBA son 5 millones de conexiones aproximadamente e involucra a 15 millones de personas.



"El 75% de la gente está debajo de los 650 pesos por mes -21 pesos por día- y el 50% debajo de los 270 pesos, aproximadamente, con impuestos incluidos" afirman fuentes del Ministerio de Energía.



El desglose es de la siguiente manera para usuarios residenciales:



• El 10% de los usuarios con tarifa social y con bajo consumo que representan unos 500 mil usuarios (1.500.000 de personas) pagaran en total unos 66 pesos por mes (incluye los impuestos).



• El 22% (unos 3 millones de usuarios) de bajo consumo pero sin tarifa social pagaran $232 por mes.



• Un 23% pagaran $643 por mes.



• El 14% con tarifa social pero con alto consumo tendrán un gasto de 268 pesos por mes, son unas 750.000 conexiones.



• El 4% pasaran a pagar $612 por mes.



El 25% pagaran entre $800 hasta $2000 por mes.



• El 10% facturas que Irán desde los 3.000 hasta 8.000 pesos



En estos aumentos no están incluidos algunos impuestos municipales de algunos municipios que representan entre 10% y 15% pero que a partir del 1 de enero desaparecen por Ley de la Provincia de Buenos Aires.



El costo de generación es uniforme para todo el país aunque la suba de la tarifa dependen en el caso de las provincias de cuánto adicionan por el transporte e impuestos provinciales. En tanto, en algunas provincias cargan sobre la factura con impuestos locales o tienen altos costos por la distribución.



Cabe señalar que la tarifa social implica que los primeros 150 kw/hora no se cobran y los siguientes 150 kw/h se cobra al 50% y en el caso de las provincias del NEA los primeros 300 kw/h sin costo (preferencia social no tienen gas y hace más calor).La tarifa social alcanza a 4,3millones de personas, casi la mitad se encuentran en el AMBA.



• Pymes y gas



Los pequeños comercios y pymes pasarán a tener un incremento tarifario del 19% en tanto los consorcios y pequeños supermercados un 20%. Los talleres, comercios grandes y pymes que utilizan unos 300kw de potencia pasaran a tener incrementos tarifarios que van desde el 10% al 20%. A modo de ejemplo una empresa que hoy paga unos $ 126.000 pasará a pagar $138.000 por una potencia de 150kw.

Las pymes y pequeños comercios continuaran teniendo un 30% de subsidio en la tarifa en tanto los grandes usuarios ya pagan el total.



Un dato curioso es que aún el Estado continuaba subsidiando a los grandes usuarios como casinos, shoppings y grandes establecimientos como bancos que ahora pasarán a pagar la totalidad. Se estima que existen unos 5.000 grandes usuarios en todo el país.



El Gobierno decidió pagar el gas a Gamesa en u$s 4,20 cuando antes el valor era de u$s 5.20. La mayor producción de gas lleva a las autoridades a estimar que para septiembre a más tardar octubre se comenzará a exportar.



Otra de las satisfacciones oficiales es que se está bajando el costo de generación eléctrica pues se han sumado 1.500 megavatios de energía renovable. Respecto a los combustibles en los despachos oficiales afirman que con un barril a u$s 45 las petroleras ganan plata.