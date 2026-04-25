Cuánto sale transformar tu casa en un hogar inteligente en 2026: precios, alternativas y ventajas

El futuro llegó hace rato, y este tipo de dispositivos pueden cambiar completamente la vida de todos.

Todo lo que necesitás para convertir tu casa en un hogar inteligente.

El futuro dejó de ser una idea lejana y ya forma parte de la vida cotidiana. Cada vez es más común escuchar hablar de hogares inteligentes , espacios donde la tecnología permite automatizar tareas , mejorar la seguridad y optimizar el consumo de energía. Desde prender una luz con la voz hasta controlar la calefacción desde el celular, estas soluciones ya están al alcance de muchas personas.

En este contexto, la pregunta que surge es clara: ¿cuánto cuesta realmente convertir una casa tradicional en una inteligente? La respuesta no es única, depende del nivel que se quiera alcanzar y de los dispositivos que se elijan incorporar. Hay opciones básicas accesibles y sistemas más completos que implican una inversión considerable. Lo cierto es que el crecimiento de estos sistemas viene acompañado por una mayor oferta y precios más variados , lo que facilita el acceso a este tipo de tecnología.

Este tipo de tecnologías puede traer grandes beneficios para el funcionamiento de los electrodomésticos.

Una casa inteligente es aquella que integra dispositivos conectados entre sí mediante internet, permitiendo su control remoto o automatizado. Estos equipos pueden gestionarse desde aplicaciones móviles o asistentes de voz, centralizando todas las funciones en un solo ecosistema digital y funcionando como el “cerebro” del sistema. Desde allí se pueden emitir comandos para controlar luces, electrodomésticos, sistemas de seguridad o climatización.

Otro de los pilares es la iluminación inteligente , que incluye lámparas, interruptores y enchufes conectados. Estos permiten programar horarios, ajustar la intensidad de la luz o encender y apagar dispositivos sin necesidad de contacto físico, lo que simplifica la rutina diaria.

A esto se suman los sistemas de seguridad, como cámaras y cerraduras inteligentes, junto con sensores de movimiento o apertura. También se destacan los dispositivos de climatización, que regulan la temperatura del hogar de manera automática según las condiciones ambientales o las preferencias del usuario.

Tecnología para el hogar Los dispositivos inteligentes pueden funcionar para facilitar las tareas del hogar. Imagen: Freepik

Ventajas de convertir tu casa en un hogar inteligente

Uno de los principales beneficios de un hogar inteligente es la comodidad. Poder controlar múltiples dispositivos desde el celular o con la voz simplifica tareas cotidianas y ahorra tiempo, especialmente en rutinas repetitivas como encender luces o ajustar la temperatura. La seguridad es otro punto clave. Las cámaras, sensores y cerraduras inteligentes permiten monitorear la vivienda en tiempo real, recibir alertas ante movimientos sospechosos y gestionar accesos incluso cuando no estás en casa.

Además, estos sistemas contribuyen al ahorro energético. La posibilidad de automatizar el uso de luces, electrodomésticos o calefacción permite optimizar el consumo y reducir el gasto en servicios, algo cada vez más valorado en el contexto actual.

Por último, la personalización es una gran ventaja. Cada usuario puede adaptar su hogar a sus necesidades, creando escenarios automáticos según horarios, hábitos o condiciones específicas, logrando un entorno más eficiente y funcional.

Tecnología para el hogar Desde las luces hasta los sistemas de seguridad, todo se puede regular desde le centro de control. Imagen: Freepik

Precios de los dispositivos más comunes

El punto de partida para un hogar inteligente suele ser el asistente de voz que actúa como centro de control. Hoy en Argentina, estos dispositivos básicos se pueden conseguir desde valores cercanos a los $115.000 a $140.000 en las marcas líderes, mientras que alternativas similares pueden bajar incluso a rangos de entre $80.000 y $150.000 según el modelo.

En iluminación inteligente, los costos son bastante más accesibles. Las lámparas LED WiFi arrancan desde valores muy bajos, incluso por debajo de los $15.000, mientras que modelos más completos pueden ubicarse entre $13.000 y $20.000 por unidad. A esto se suman enchufes inteligentes que rondan entre $10.000 y $25.000, y teclas o interruptores que pueden ir de $20.000 a $50.000.

En seguridad, los precios empiezan a subir. Las cámaras WiFi para interiores pueden encontrarse desde unos $30.000 a $60.000, mientras que modelos exteriores más completos o motorizados pueden alcanzar entre $80.000 y $120.000. En el caso de las cerraduras inteligentes, la inversión es mayor: arrancan cerca de los $130.000 como y pueden superar ampliamente los $250.000 en versiones más avanzadas.

Por último, los dispositivos de climatización y sensores también presentan una amplia variedad de precios. Los sensores básicos de movimiento o apertura inician desde unos $15.000, mientras que los termostatos inteligentes más completos pueden ubicarse entre $120.000 y $600.000 según sus funciones.

Para quienes buscan soluciones integrales, existen kits que combinan varios dispositivos y arrancan alrededor de los $460.000, pudiendo superar los $1.900.000 en configuraciones más completas.