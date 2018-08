Nicolás Fuster, tras entregar pañuelo verde a Francisco: "No creo que el Papa cambie de opinión al leer mi carta"

Nicolás Fuster tiene 31 años, es argentino y está radicado en Italia desde hace cinco años, donde está a punto de recibirse de licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Horas atrás mostró en su cuenta de Twitter la carta que le entregó al papa Francisco junto al pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derechos al Aborto Legal Seguro y Gratuito. En diálogo con ámbito.com, detalló cómo fue la reacción del Sumo Pontífice y qué lo llevó hasta la audiencia pública.



Periodista: ¿Cómo surgió la idea de ir a entregarle la carta y el pañuelo por el aborto legal en Argentina al papa Francisco?



Nicolás Fuster: Yo había pensado durante el Mundial entregar algunos pañuelos, aprovechando que iba a haber mucha gente, así que compré tela verde y la corté en forma de triángulo, emulando al pañuelo original, y lo repartí entre mis amigos. Después quise acercarme a la audiencia y dárselo al Papa. Valió la pena el calor -acá hace 36 grados- y aguantar tantas horas. Había muchísima gente, el Papa es como Los Beatles acá.



P.: ¿Cómo fue la reacción de Francisco?



N.F.: El Papa sonrió en todo momento y fue súper amable conmigo, aunque sólo se detuvo un segundo, porque no hay tiempo para más. Me dedicó un tiempo que fue más que suficiente. No dijo ninguna palabra pero no fue necesario que lo hiciera. Le di la carta y le dije que era importante, que si quería podía leerla. Él asintió con la cabeza, le dio la carta y el pañuelo a un asistente que iba recogiendo las cosas, me sonrió y siguió.



P.: ¿Cree que reflexionará respecto a su postura sobre la legalización del aborto luego de leer la carta?



N.F.: No sé si el Papa se dio cuenta inmediatamente que era un pañuelo por la legalización del aborto en Argentina. Si reflexionar quiere decir cambiar de opinión, no creo que cambie de opinión al leer mi carta, para nada. Pero creí que era pertinente decirle al Papa lo que a mí me parecía, recordarle algunos argumentos de los que quieren lo mismo que yo y aprovechar el hecho de que se la pasé para que la lea mucha gente. Me parece que es sano hablar de esto.



P.: ¿Cuál cree que es el peso de la Iglesia a la hora de votar este proyecto de ley?



N.F.: El peso de la Iglesia es muy importante. La mayoría de los que están en contra, tanto diputados como senadores, usan como argumento el 'soy muy creyente', lo cual no tiene nada que ver con la función pública.



P.: ¿Cuál es su expectativa, de cara a la votación la semana que viene en Senadores?



N.F.: Espero que salga la ley. Si no saliese, sería demasiado evidente que hay algo que no se puede seguir ignorando. En Argentina hay un desarrollo intelectual muy importante, no sólo a nivel regional sino a nivel mundial. Eso hace que el movimiento Ni Una Menos haya surgido en Argentina, cuando podría haber surgido en cualquier parte del mundo, porque las mujeres están desprotegidas a nivel mundial. Incluso acá en la Unión Europea hay muchísimos femicidios y desigualdad salarial, por ejemplo.