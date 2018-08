Lavagna dijo que el Gobierno "pone parches y barre la mugre debajo de la alfombra"

El diputado nacional y economista del Frente Renovador, Marco Lavagna, dijo que el Gobierno está "ratificando hacer más de lo mismo: poner parches y barrer la mugre debajo de la alfombra" y opinó que el anuncio del presidente Mauricio Macri, quien confirmó un adelanto de fondos por parte del FMI, "genera dudas".



"La prioridad número uno tiene que ser hacer crecer la economía, en ningún momento de la discusión en el último mes y medio se habla de cómo van a hacerla crecer. La suba de impuestos no sirve, tenemos que cambiar el esquema económico con un giro de 180 grados", agregó.



"Hablan de ajuste fiscal como si fuera la solución, pero en el día a día los problemas de empleo e inflación siguen estando. El Gobierno está ratificando hacer más de lo mismo: poner parches y barrer la mugre debajo de la alfombra", sostuvo.



"El Gobierno se tiene que preocupar por calmar a los mercados internacionales pero además por cómo cambiar la sensación de desilusión y defraudación porque no cumplieron lo que prometieron. Necesitamos un cambio de lógica económica, no hay solución mágica", aseveró Lavagna.



Consultado sobre medidas que podrían mejorarla situación, el economista de la fuerza liderada por Sergio Massa afirmó que "no hay una medida puntual, sino un esquema económico", y ejemplificó: "Quitar el IVA en alimentos va a permitir alguna recuperación en el poder adquisitivo; restringir los capitales especulativos a instrumentos de corto plazo; lanzar líneas de financiamiento para PyMEs con créditos productivos para cuidar el trabajo; que las tarifas no aumenten más que los salarios. Hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente, por eso la prioridad número uno tiene que ser hacer crecer la economía".



Sobre las condiciones del acuerdo con el FMI, explicó: "Esto es el ajuste del ajuste del ajuste, y así nunca salimos. La deuda se sigue dolarizando y cada vez pagamos más intereses".



"No tenemos que buscar figuras que nos vengan a salvar, sino un acuerdo político de verdad, que la política esté a la altura de las circunstancias", concluyó.





