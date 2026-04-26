Plazo fijo en los últimos días de abril: cuánto gano si deposito $250.000 a 30 días

En la recta final de abril, muchos ahorristas vuelven a mirar el plazo fijo como una opción simple para que los pesos no queden quietos en la cuenta. La diferencia importante aparece según cómo se haga la colocación , ya que no rinde igual ir a la sucursal que operar desde home banking.

Ese detalle, que a veces pasa desapercibido, puede representar varios pesos extra al vencimiento. En tiempos donde cada número se mira con lupa, esa brecha no es menor y muchos ya hacen la cuenta rápida.

Tomando como referencia las tasas vigentes para un depósito a 30 días , una inversión de $250.000 permite estimar cuánto dinero se cobrará al inicio de mayo o, según la fecha exacta de constitución, hacia fines del mes próximo.

Mientras la colocación en sucursal ofrece una tasa menor, el home banking suele premiar al cliente con una rentabilidad más alta. Esa lógica busca empujar las operaciones online y reducir la atención presencial.

Por sucursal

Para quienes eligen hacer el trámite de manera presencial, la referencia de abril muestra una Tasa Nominal Anual cercana al 20,50%, según los valores publicados para depósitos tradicionales a 30 días. Con esa tasa, si una persona deposita $250.000, la ganancia aproximada al vencimiento ronda los $4.212, por lo que el total a cobrar sería de alrededor de $254.212.

Este cálculo puede variar algunos pesos según la actualización diaria de tasas o si el banco modifica sus condiciones internas. No siempre la foto del lunes es igual a la del viernes, así que conviene revisar antes de confirmar.

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Además, el monto mínimo para constituir un plazo fijo por sucursal en Banco Nación es de $1.500, por lo que esta inversión está muy por encima de ese piso y entra sin problema en el esquema tradicional.

Por home banking

En el canal digital, el panorama cambia un poco y para mejor. El banco suele ofrecer una TNA de alrededor del 22% para operaciones electrónicas a 30 días, una diferencia que parece chica en porcentaje, pero que se nota cuando llega el vencimiento. Con esa tasa, al invertir $250.000, la ganancia estimada es de aproximadamente $4.520, lo que deja un total final cercano a $254.520.

Además, el monto mínimo por home banking baja a $500, lo que facilita el acceso para pequeños ahorristas que prefieren manejar todo desde el celular sin pasar por caja. Esa comodidad explica por qué gran parte de los depósitos nuevos ya se hacen desde la aplicación o desde la web oficial.