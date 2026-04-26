La industria repuntó en marzo y cortó racha de ocho meses de caídas interanuales, según Orlando Ferreres

Según el Índice de Producción Industrial, la actividad fabril subió 0,8% mensual desestacionalizado y 0,7% interanual. Pese a la mejora de marzo, el primer trimestre cerró con saldo negativo y persisten dudas sobre la demanda.

La industria tuvo un crecimiento del 0,7% y mejoró en algunos sectores puntuales.

La actividad industrial mostró señales de recuperación en marzo, luego del retroceso registrado en febrero. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres y Asociados, la producción fabril avanzó 0,8% en la medición desestacionalizada frente al mes anterior. El dato implicó una mejora respecto de febrero, cuando el indicador había mostrado una caída mensual de 3,1%.

En la comparación interanual, la industria registró un crecimiento de 0,7%, lo que permitió interrumpir una racha de ocho meses consecutivos con variaciones negativas.

Pese a la mejora puntual de marzo, el balance del primer trimestre continuó siendo desfavorable. Según la consultora, el acumulado enero-marzo mostró una baja de 3,1% interanual. Además, al comparar el primer trimestre con el último tramo de 2025, la actividad industrial exhibió una contracción de 0,4%. Esto sugiere que la recuperación del sector todavía es parcial y heterogénea.

Entre los sectores con mejor desempeño se destacó el de minerales no metálicos, vinculado principalmente a la construcción. Ese rubro creció 7,3% interanual en marzo, impulsado por un aumento de 11% en los despachos de cemento portland. Con este resultado, logró revertir cuatro meses consecutivos de caídas. De todos modos, el acumulado del trimestre todavía reflejó una baja de 2,7%.

El sector de alimentos, bebidas y tabaco registró un crecimiento interanual de 2% durante marzo. El principal motor fue la producción de aceites, que avanzó 5,2%. En paralelo, la faena bovina mostró una leve caída, aunque menor a las bajas superiores al 10% observadas en enero y febrero.

El rubro maquinaria y equipo continuó en terreno negativo, con una caída interanual de 5,3% en marzo. Sin embargo, la magnitud del descenso fue menor a la observada en los primeros dos meses del año, cuando las bajas habían superado el 20%.

Dentro del sector, la consultora destacó una mejora en la industria automotriz, que mostró una suba marginal de 0,4% interanual y logró cortar cuatro meses consecutivos de caídas cercanas al 30%. Aun así, el acumulado trimestral del segmento automotor continuó negativo, con una contracción de 16,8%.

El sector de metales básicos cayó 2% interanual en marzo y acumuló una baja de 1,2% en el trimestre. Dentro de ese rubro, el acero crudo se destacó con una expansión de 17,1%, aunque otros productos laminados mostraron retrocesos relevantes.

Perspectivas con cautela

Desde Orlando Ferreres advirtieron que la mejora de marzo debe interpretarse con prudencia, ya que los principales motores de demanda todavía muestran limitaciones Entre los factores mencionados aparece la desaceleración prevista para la economía de Brasil, principal socio comercial industrial de la Argentina. También señalaron que la construcción presenta señales positivas, aunque aún se ubica por debajo de los niveles promedio de años anteriores. A eso se suma que los ingresos de las familias todavía no muestran una recuperación suficiente como para impulsar con fuerza el consumo interno.