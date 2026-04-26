La guerra en Medio Oriente también impacta en un alimento inesperado: se disparó el precio mundial del pistacho

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán alteró el comercio global del pistacho, cuya producción se concentra en esa región. El valor internacional alcanzó máximos de ocho años y Argentina busca aprovechar la oportunidad con fuerte expansión del cultivo en dos provincias clave.

La guerra en Medio Oriente no solo alteró los precios internacionales del petróleo, el gas y los fertilizantes. También comenzó a impactar en otro mercado menos visible, pero en fuerte crecimiento global: el del pistacho. El conflicto iniciado a fines de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán tensionó una cadena de suministro clave para este fruto seco, cuya producción mundial está altamente concentrada en pocos países y depende, en gran medida, del tránsito comercial por el Estrecho de Ormuz.

Como resultado, el precio internacional del pistacho alcanzó en marzo su nivel más alto desde 2018. Estados Unidos es el principal productor mundial de pistacho en la campaña 2025/26, con cerca de 713.000 toneladas, equivalentes al 65% de la oferta global. La mayor parte proviene del estado de California. En segundo lugar aparece Irán, con unas 200.000 toneladas, que representan otro 13% del total mundial. A su vez, Turquía aporta cerca del 11%. De esta manera, tres países explican alrededor del 94% de la producción global de pistacho.

La relevancia iraní es incluso mayor en el comercio internacional: mientras Estados Unidos consume una porción importante de su producción doméstica, Irán concentra cerca del 30% de las exportaciones globales del producto.

El pistacho es uno de los frutos secos más consumidos en Argentina

El conflicto agregó un factor logístico central: gran parte del comercio regional pasa por el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para embarques energéticos y agrícolas.

Las interrupciones en el tránsito marítimo y las dificultades operativas elevaron los costos y redujeron la disponibilidad global del fruto seco.

A eso se sumaron otros condicionantes previos en Irán como una sequía que afectó la cosecha 2025, sanciones internacionales, tensiones internas y cortes de internet que complicaron operaciones comerciales con compradores externos

Precio récord en ocho años

Según el Financial Times, el precio del pistacho trepó hasta u$s4,57 por libra en marzo, equivalente a algo más de u$s10 por kilo. Se trató del valor más alto desde 2018. La tendencia también quedó reflejada en las series de Federal Reserve Economic Data (FRED), donde tras un largo período de estabilidad los valores comenzaron a acelerarse luego del inicio del conflicto.

Además del shock de oferta, el mercado enfrenta una demanda creciente. Entre los factores mencionados aparece la popularidad de productos elaborados con pistacho, como chocolates premium, postres y preparaciones gourmet, entre ellos el llamado “chocolate de Dubái”, que impulsó el consumo internacional.

En paralelo, el pistacho ganó espacio como alimento funcional por sus propiedades nutricionales por su alto contenido proteico, grasas saludables, minerales y aporte energético.

En este contexto, Argentina busca posicionarse como nuevo proveedor. El cultivo creció con fuerza en los últimos años y se concentra principalmente en San Juan, que reúne unas 6.500 hectáreas, cerca del 90% de la superficie implantada y de la producción nacional.Le sigue Mendoza, con alrededor de 770 hectáreas. También existen desarrollos menores en La Rioja y La Pampa. La superficie plantada en Argentina creció cerca de 500% en los últimos años. El interés inversor se explica por una demanda mundial sostenida y por barreras de entrada elevadas, especialmente agroclimáticas y de capital inicial.