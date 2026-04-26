Cae la aprobación del Gobierno y se erosiona el pacto anticasta: qué dicen las encuestas

Una serie de recientes relevamientos detectaron que hay un marcado deterioro en dos pilares del oficialismo: la tolerancia social al ajuste y la credibilidad de la promesa anticorrupción. El discurso del oficialismo, erosionado por los sobresaltos de la política, las malas señales económicas y las denuncias judiciales.

La principal narrativa con la que Javier Milei llegó al poder empezó a mostrar fisuras. Ya no se trata sólo del impacto del ajuste o del humor social por la economía. Ahora el desgaste alcanza al núcleo simbólico del oficialismo, ya que el 66,6% cree que se rompió el pacto “anticasta” , mientras la aprobación del Gobierno cayó al 33,1% , en una señal de alarma para la Casa Rosada.

Los datos son del último relevamiento nacional de Zentrix Consultora, que mostró que el deterioro de la imagen de La Libertad Avanza no es el único dato adverso. El dato más sensible del estudio es que dos de cada tres consultados consideran que el Gobierno terminó pareciéndose a aquello que prometía combatir.

La bandera anticasta había operado como fuente de legitimidad, como sostén moral frente al ajuste y como diferencial respecto del resto del sistema político.

La aprobación de gestión se ubica en 33,1% , mientras la imagen presidencial también profundiza su retroceso: 35,2% positiva contra 59,3% negativa , con un diferencial adverso de 24 puntos. Hace apenas dos meses el escenario era mucho menos desfavorable.

Uno de los factores que explican ese deterioro es la percepción sobre corrupción. El 57,3% cree que hay corrupción generalizada en la gestión , y el 66,6% considera que el Gobierno no está comprometido con prevenirla, mostró el informe de Zentrix.

Al mismo tiempo, el relevamiento mostró otro dato sensible que muestra lo que pasa con el ajuste económico: el 81,6% afirma haber resignado consumos en los últimos seis meses para llegar a fin de mes.

No se trata únicamente de ocio o gastos prescindibles, puesto que en muchos casos el recorte alcanza alimentos, salud o servicios. Otro punto delicado del informe es la distancia entre relato económico y percepción social, donde el 86,6% dice que su salario no le gana a la inflación. Y el 70,3% cree que el índice del INDEC no refleja lo que pasa en la vida real.

Si las elecciones fueran hoy, el 61,5% de los argentinos votaría a la oposición

Una encuesta reveló que el 61,5% de los consultados votaría a un dirigente opositor si hoy fueran las elecciones, en un momento de tensión para el Gobierno en lo económico y dirigencial. El dato refleja una clara ventaja frente al oficialismo y un cambio significativo en el humor social de cara al escenario político.

Según el estudio de CEOP Latam, ese porcentaje surge de la suma entre quienes afirman que “seguro votarían a la oposición” (51,8%) y quienes consideran que “es probable que voten a algún opositor” (9,7%) . En contraste, el oficialismo reúne un 31,9% entre voto seguro y probable.

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El informe advierte que este escenario evidencia una debilidad creciente en la base electoral del presidente Javier Milei, cuya fidelidad muestra signos de deterioro. Apenas el 22,1% afirma que lo votaría con seguridad, mientras que un 9,8% aún duda, lo que deja al descubierto una fragilidad en su núcleo duro .

Además, al cruzar los datos con el balotaje de 2023, surge que solo 6 de cada 10 votantes de Milei repetirían su elección, mientras que un 27% ya está decidido a no hacerlo . Este fenómeno se combina con una fuerte captación opositora, que absorbe parte de esos votantes desencantados.