Cuáles son los efectos positivos y negativos que causan las oficinas de Amazon a las ciudades

Long Island City (en Queens, Nueva York) y Crystal City (en Arlington, Virginia, en las afueras de Washington D.C.) fueron finalmente las ciudades escogidas por Amazon para instalar sus nuevas oficinas.



La pelea era interesante: se espera que cada una de ellas albergue a unos 25.000 empleados y reciba inversiones estimadas en unos u$s 2.500 millones.



Las oficinas de Amazon en Seattle, por ejemplo, ocupan unos 40 edificios. Se trata de puestos que requieren altas cualificaciones y que deben ser bien remunerados, con salarios promedios de u$s 150.000 al año.



Pero también podrían sufrir ciertos efectos negativos. Según BBC Mundo, uno de ellos sería la pérdida de fondos públicos, ya que entre las propuestas que hicieron las autoridades de Nueva York para convencer a la compañía se incluyen exenciones de impuestos por u$s 1.500 millones. Arlington por su parte ofreció unos u$s 550 millones en incentivos.



Estos beneficios se ejecutarán a lo largo de una década y están atados a que la empresa cumpla también con sus compromisos en términos de inversiones y de creación de empleo.



Según señala el artículo, con frecuencia las administraciones públicas sufren por la falta de esos fondos y se estima, por ejemplo, que las escuelas públicas de Texas han perdido unos u$S 4.000 millones del programa de desarrollo económico estatal.



Otro efecto no deseado es el encarecimiento de la vivienda y del costo de la vida.



Long Island City, donde Amazon prevé instalarse, es una de las zonas de crecimiento más rápido de Nueva York, temen que puedan subir de precios los alquileres.



Según el Programa de Políticas Metropolitanas del Brookings Institution, este efecto se sintió en Seattle.



También el tráfico y los servicios públicos podrían alterarse por la llegada de decenas de miles de nuevos trabajadores y de sus familias, que ejercerán presión sobre los recursos de la comunidad, los sistemas de transporte, tráfico y escuelas locales.