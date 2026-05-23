Disparos, corridas y periodistas al piso: los videos del tiroteo cerca de la Casa Blanca

Las imágenes muestran el momento en que corresponsales fueron llevados a resguardo mientras el Servicio Secreto desplegaba un operativo en Washington.

Los videos que comenzaron a circular este sábado tras los reportes de disparos cerca de la Casa Blanca reflejaron los momentos de tensión que se vivieron este sábado por la tarde en Estados Unidos. En las imágenes se observa a periodistas y equipos de televisión interrumpir sus transmisiones, tirarse al piso y correr hacia zonas seguras mientras agentes del Servicio Secreto activaban el protocolo de seguridad en los alrededores del complejo presidencial.

El episodio se produjo en las inmediaciones de 17th Street y Pennsylvania Avenue NW , a una cuadra de la Casa Blanca. Diversos medios estadounidenses reportaron haber escuchado entre 20 y 30 disparos , lo que derivó en un operativo inmediato y en el traslado de la prensa hacia la sala de conferencias del edificio. El atacante fue baleado por los efectivos y murió más tarde en un hospital de la zona.

Uno de los registros más difundidos fue publicado por Selina Wang , corresponsal de ABC News en la Casa Blanca. La periodista estaba grabando un contenido para redes sociales en el North Lawn cuando se escucharon las detonaciones. En el video se la ve reaccionar de inmediato y tirarse al suelo mientras otras personas buscan resguardo.

Otros periodistas de CNN , NBC y agencias internacionales también reportaron haber escuchado una serie de disparos. Según las primeras reconstrucciones, los equipos de prensa que estaban en el sector fueron llevados rápidamente hacia el interior de la Casa Blanca y recibieron la orden de permanecer en la sala de prensa mientras avanzaba el operativo.

Las imágenes muestran además a agentes armados desplazándose por los jardines y accesos del complejo presidencial. Algunos efectivos bloquearon ingresos y restringieron la circulación en la zona mientras intentaban determinar el origen de los disparos.

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Qué se sabe hasta ahora del incidente

Según la información preliminar difundida por el Servicio Secreto, el episodio comenzó cuando una persona se acercó a un puesto de control ubicado fuera del complejo de la Casa Blanca y abrió fuego contra los agentes. Los efectivos respondieron al ataque, hirieron al sospechoso y lo trasladaron a un hospital de la zona, donde finalmente murió.

Durante el intercambio de disparos, una persona civil también resultó herida. Por el momento, no estaba claro si fue alcanzada por los disparos iniciales del atacante o durante la respuesta de los agentes. Según medios estadounidenses, el transeúnte se encontraba en estado crítico.

El Servicio Secreto informó que ninguno de sus agentes resultó herido. El presidente Donald Trump se encontraba en la residencia oficial al momento del episodio, no fue afectado y luego fue informado de lo ocurrido por el organismo.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que agentes del organismo se encontraban en el lugar para colaborar con el Servicio Secreto. “El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto ante disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca”, indicó el funcionario en redes sociales.