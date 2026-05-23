Donald Trump en peligro: sufrió tres atentados en los últimos dos años

En tres ocasiones intentaron asesinar Al mandatario estadounidense. La más grave ocurrió el 13 de julio de 2024, cuando una bala le rozó la oreja y lo hizo sangrar.

El atentado le abrió a Donald Trump una puerta más grande hacia la presidencia y una oportunidad para los inversores que se atrevan y sepan cómo aprovecharlo

Momentos de tensión se viven en EEUU luego de que se sucediera este sábado un tiroteo a pocos metros de la Casa Blanca , donde estaba el presidente Donald Trump se encontraba reunido con funcionarios. No es la primera vez que el mandatario atraviesa hechos de peligro. En los últimos dos años, sufrió tres atentados, uno de ellos durante una cena de gala hace apenas 4 semanas.

De momento, no se conocen los detalles del tiroteo ni los motivos del autor de los hechos. Cuando ocurrieron, Donald Trump se encontraba reunido en el interior de la Casa Blanca junto a varios altos funcionarios de su Gobierno, en medio de las negociaciones con el régimen de Irán. Pronto la seguridad lo puso a resguardo. No se sabe si los disparados estaban destinados al presidente.

El 25 de abril pasado, durante un evento de gala, la tradicional ceremonia de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), donde se encontraba Trump con su esposa Melanie, un hombre armado irrumpió en el perímetro de seguridad , desató una balacera, obligó a evacuar a Donald Trump y dejó abierto un fuerte interrogante sobre fallas de seguridad en uno de los eventos más custodiados del país.

Las autoridades identificaron al presunto atacante como Cole Tomas Allen , de 31 años, oriundo de California. Según los datos difundidos por la policía metropolitana de Washington, ingresó armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, y mantuvo un intercambio de disparos con fuerzas de seguridad antes de ser reducido.

El jefe interino de la policía, Jeffery Carroll , sostuvo que por ahora se trabaja sobre la hipótesis de un “actor solitario” , aunque la investigación sigue abierta y no descartan nuevas derivaciones.

Atentado en un acto de campaña en Butler, Pensilvania

El atentado más grave que sufrió Trump ocurrió el 13 de julio de 2024, mientras se encontraba en un acto de campaña en Butler, Pensilvania, de cara a las elecciones presidenciales que ganó en noviembre de ese año. Mientras hablaba el entonces candidato republicano, una bala le rozó una oreja y lo hizo sangrar. Salvó su vida de milagro.

El tirador utilizó un fusil tipo AR-15 semiautomático y disparó desde una distancia de unos 200-300 metros. El atacante llamado Thomas Matthew Crooks, identificado como un militante ANTIFA, fue abatido en el lugar, aunque también murió otra persona como resultado de los disparos.

Horas después, Trump se manifestó a través de sus redes sociales: "Quiero agradecer al servicio secreto de los Estados Unidos y a toda la aplicación de la ley por su rápida respuesta en el tiroteo que tuvo lugar en Butler, Pensilvania", señaló en el inicio del mensaje. Luego se expresó sobre las otras víctimas del ataque: "Más importante: quiero extender mis condolencias a la familia de la persona que fue asesinada durante el acto y también a la familia de la otra persona que fue gravemente herida".

Atentado en West Palm Beach, Florida

El tercer atentado ocurrió el 15 de septiembre de 2024, mientras jugaba al golf en su club de West Palm Beach, Florida. Aquel día un hombre disparó con un rifle apostado entre la maleza junto al campo. El autor era Ryan Routh, de 58 años, quién huyó antes de abrir fuego y fue detenido posteriormente.

En febrero de este año, Routh fue condenado a cadena perpetua.

Routh fue hallado culpable de intentar asesinar a un candidato presidencial, utilizar un arma de fuego en apoyo de un crimen, agredir a un agente federal, poseer un arma siendo reincidente y portar un arma con el número de serie adulterado, un combo de delitos que selló la condena máxima prevista por la legislación del estado de Florida.

Según consta el fallo judicial, Routh nunca mostró arrepentimiento por sus acciones ni pidió disculpas por haber puesto en riesgo la vida de múltiples personas. “Su conducta refleja un desprecio casi absoluto por la ley”, sostuvo la jueza al fundamentar la pena.