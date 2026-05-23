HBO Max continúa consolidándose como una de las plataformas favoritas para los amantes del cine bélico y de acción, gracias a un catálogo repleto de producciones intensas y películas que dejaron huella en los últimos años. Entre ellas, hay una historia protagonizada por Brad Pitt que volvió a ganar popularidad entre los usuarios por su crudeza y realismo.
Sin filtros: la brutal película protagonizada por Brad Pitt que es furor en HBO Max
Una verdadera joya que está situada a finales de la Segunda Guerra Mundial y no te podés perder.
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Además de Pitt, la película cuenta con un elenco lleno de figuras reconocidas de Hollywood como Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña y Jon Bernthal, quienes aportan interpretaciones cargadas de tensión y dramatismo en medio del caos de la guerra.
Se trata de “Corazones de hierro” (“Fury”), la aclamada película dirigida por David Ayer que retrata los últimos días de la Segunda Guerra Mundial desde el interior de un tanque estadounidense enviado a una misión prácticamente suicida.
De qué trata Corazones de hierro
La historia se sitúa en abril de 1945, en plena etapa final de la Segunda Guerra Mundial. Allí conocemos a Don “Wardaddy” Collier, un experimentado sargento del ejército estadounidense que lidera una pequeña tripulación de tanque mientras las fuerzas aliadas avanzan sobre territorio alemán.
Después de sufrir importantes pérdidas, el grupo recibe a Norman Ellison, un joven soldado sin experiencia en combate que deberá adaptarse rápidamente a la brutalidad de la guerra. A través de su mirada, la película muestra el impacto psicológico y físico que sufren quienes quedan atrapados en el frente de batalla.
La misión del equipo se vuelve cada vez más peligrosa cuando deben atravesar territorio enemigo rodeados por tropas nazis. Encerrados dentro del tanque llamado “Fury”, los soldados enfrentan ataques constantes, miedo, agotamiento y decisiones extremas para sobrevivir.
“Corazones de hierro” se destaca por sus impactantes escenas de combate, su atmósfera opresiva y el realismo con el que retrata la violencia de la guerra. La película combina acción intensa con momentos emocionales muy fuertes, convirtiéndose en una propuesta ideal para quienes disfrutan de historias bélicas crudas y atrapantes.
HBO Max: tráiler de Corazones de hierro
HBO Max: elenco de Corazones de hierro
- Brad Pitt (Don “Wardaddy” Collier)
- Shia LaBeouf (Boyd “Bible” Swan)
- Logan Lerman (Norman Ellison)
- Michael Peña (Trini “Gordo” García)
- Jon Bernthal (Grady “Coon-Ass” Travis)