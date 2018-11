El bitcoin profundiza su desplome, cotiza por debajo de u$s 4.500 y pierde 30% en una semana

El bitcoin pierde hasta un 10% este martes, cayendo por debajo de los u$s 4.500 y elevando al 30% sus pérdidas en una semana, en una liquidación general para las monedas digitales.



Operaba este martes a u$s 4.354,20, su nivel más reducido en la plataforma de intercambio Bitstamp desde octubre de 2017. La unidad ha perdido ahora cerca del 75% de su valor desde el pico que tocó en diciembre.



Otras criptomonedas se desplomaban también con fuerza: el Ethereum cedía un 10% y el Ripple XRP perdía un 13%, en un descenso conducido por una menor confianza de los inversores.



La última caída comenzó este mes, tras un periodo de relativa estabilidad en el que los precios del Bitcoin habían rondado los u$s 6.500 durante varios meses.



"La euforia ha muerto y los precios se han consolidado con mínimos y máximos más reducidos. Mucha gente ha perdido interés", dijo Fawad Razaqzada, analista de Forex.com.



Los descensos del martes coincidieron con declives más amplios en los mercados financieros. Las acciones europeas se debilitaban tras el fuerte desplome de Wall Street en la víspera.



Además de la menor confianza en el valor de las criptomonedas, algunos operadores también culpan del declive a temores de que un cambio en el protocolo de la tecnología de cadena de bloques que sustenta las operaciones del Bitcoin (conocido como "hard fork") pueda desestabilizar al resto.



La ofensiva regulatoria sobre las operaciones con criptomonedas puesta en marcha a principios de 2018 y la caída del interés de los inversores ha hecho que cada vez más gente esté buscando la puerta de salida.