León XIV retomó en la UCA una agenda incómoda para el Gobierno: recordó a Francisco y se refirió a la justicia social, el desempleo y los trabajadores informales Por Gonzalo Magliano + Agregar ámbito en









Ante sindicalistas, empresarios y movimientos sociales, el Pontífice reivindicó la dignidad laboral, cuestionó la explotación y reclamó una economía al servicio de las personas.

El papa León XIV retomó en la UCA la agenda social, recordando a Francisco y abordando la justicia social.

El papa León XIV volvió a poner en el centro de su discurso la justicia social, el desempleo y las condiciones de los trabajadores, durante un encuentro con referentes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA). Ante dirigentes sindicales, empresarios y representantes de movimientos sociales, el Pontífice retomó el legado de Francisco y planteó que la economía debe estar subordinada a la dignidad humana.

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Tras las disertaciones de los representantes del mundo del trabajo y las distintas expresiones artísticas, León XIV pidió el compromiso de las autoridades públicas para la "promoción de políticas estables, que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades".

Luego, vinculó la música con el trabajo y su dimensión espiritual: “De la misma forma que la música nos ayuda a elevar el alma a Dios, el trabajo nos invita a colaborar en la maravillosa y armónica obra del Señor”. En ese sentido, recordó las palabras de san Juan Pablo II sobre el valor de la actividad laboral, que permite al ser humano participar de la obra creadora de Dios.

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