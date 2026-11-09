Wall Street rebotó con fuerza tras el desplome: los tres principales índices saltaron más del 2%

Los tres índices de referencia de la bolsa de Nueva York continuaron avanzando y cerraron en verde. El sector de la IA en franca recuperación, pese a la turbulencia empresarial que atraviesa el gigante del sector Nvidia.

Los tres índices de referencia de la bolsa de Nueva York continuaron avanzando y cerraron en verde, el lunes 9 de noviembre, tras la recuperación de Wall Street después de que el índice S&P 500 registrara su peor semana desde las consecuencias del "Día de la Liberación" en 2025.

Los participantes del mercado también están pendientes de los datos cruciales de inflación de EEUU, que se publicarán esta semana.

En este contexto el índice Dow Jones de Industriales subió un 2,15% a 52.389,93 puntos; el S&P500 ganó un 2,35% a 7.550,41 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 2,74 % hasta los 25.253,14 puntos.

El Índice de Semiconductores de Filadelfia subió más del 6% tras una caída superior al 12% la semana pasada. Sin embargo, Nvidia , líder en IA, quedó excluida del repunte debido a una crisis de gobierno corporativo sin precedentes .

Si bien el Nasdaq logró un repunte del 1,1% el viernes, cerrando una semana en general negativa para Wall Street, donde el sector tecnológico siguió profundamente afectado tras una de las liquidaciones más violentas de su historia reciente. No Obstante, el lunes, siguiendo la ruta alcista del pasado viernes las tecnológicas avanzaron, con la excepción de Nvidia, tras una repentina crisis en la cúpula directiva del gigante de chips, cuyas acciones cayeron más del 4%.

El consejo de administración del fabricante de chips inició una investigación independiente durante el fin de semana después de que el director ejecutivo, Jensen Huang, se disculpara con los empleados y admitiera una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria sospechosa por las agencias de inteligencia estadounidenses de actuar como espía china.

Este episodio de gobierno corporativo amenaza con desestabilizar a la vanguardia del comercio mundial de IA, tan solo unos días después de que el sector sufriera una caída histórica, recordemos que jueves pasado el Nasdaq se desplomó un 5,5% entrando en territorio de corrección técnica, impulsado por el temor a que una victoria aplastante de los demócratas, en las elecciones de mitad de mandato, de paso a un escrutinio antimonopolio más riguroso y a regulaciones ambientales más estrictas para los centros de datos, grandes consumidores de energía.

Los próximos resultados pondrán a prueba el sector de la infraestructura de IA

Ante la incertidumbre política y regulatoria, la solidez fundamental del sector de la IA se pondrá a prueba esta semana, ya que un nuevo grupo de proveedores de infraestructura presentará sus resultados trimestrales.

CoreWeave (+5,4%), proveedor de computación en la nube y actor clave en el desarrollo de la infraestructura de IA, presentará sus resultados el martes. El jueves continúa la intensa actividad económica con los resultados de Applied Materials (+11,4%), gigante de los equipos de semiconductores, y Cisco Systems (+5,3%) gigante de las redes.

Los operadores analizarán estos informes en busca de señales de desaceleración de la demanda, determinando si la caída del sector tecnológico de la semana pasada fue un ajuste temporal de precios debido a la política económica o el inicio de una desaceleración más amplia del mercado del hardware.

Los datos de inflación determinarán el futuro de tasas de la Fed en diciembre

Más allá de los desafíos específicos del sector tecnológico, el mercado estadounidense en general se prepara para una serie de datos macroeconómicos que marcarán la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal a fin de año.

El calendario económico estará marcado por el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre, que se publicará el martes, seguido por el índice de precios al productor (IPP) el viernes.

Tras el excelente informe de empleo de octubre de la semana pasada, los mercados de renta fija actualmente prevén una probabilidad cercana al 80% de que la Reserva Federal (FED) suba los tipos de interés en su reunión del 8 y 9 de diciembre, según la herramienta FedWatch de CME.

Dado que el banco central reanudó su campaña de ajuste monetario en septiembre, por primera vez en tres años para combatir la rigidez de los precios, cualquier sorpresa positiva en los datos de inflación de esta semana podría consolidar la necesidad de que los costos de endeudamiento se mantengan elevados durante un período prolongado, limitando drásticamente los múltiplos de las acciones y poniendo a prueba la resistencia del mercado en general.

Acciones y resultados trimestrales destacados de Wall Street

Las acciones de Ferguson Enterprises se dispararon un 11,4% después que la compañía anunció un fuerte informe de resultados del tercer trimestre fiscal de 2026, mejor de lo esperado, antes de la apertura del mercado, y elevó sus perspectivas financieras para el año completo.

Meta Platforms subió un 5,1% después de que JPMorgan reorganizara su Lista de Enfoque de Analistas, eliminando a Alphabet (+0,8%) y añadiendo a Meta. El analista Doug Anmuth argumentó que la fortaleza publicitaria relativa de la compañía es más evidente que nunca, convirtiendo a Meta y Amazon (+3,1%) en las apuestas preferidas del banco en el sector de internet.

Advanced Micro Devices trepó un 13,4% después de que Oppenheimer mejorara su calificación sobre el fabricante de chips a Mejor Rendimiento desde Rendimiento de Mercado, que implica un potencial alcista considerable respecto al cierre del viernes.

Western Digital ascendió un 9,8%, extendiendo la recuperación tras el severo desplome posterior a las elecciones de la semana anterior, que hundió los títulos de la compañía de almacenamiento de datos aproximadamente un 17% el 5 de noviembre en la mayor caída en un solo día del Nasdaq desde marzo de 2020.

Immunovant creció un 15,2% cuando la compañía de inmunología con sede en Durham, Carolina del Norte, publicara sus resultados del segundo trimestre fiscal antes de la apertura del mercado, superando ampliamente las expectativas de Wall Street.

Mineralys Therapeutics Inc subieron un 3.3% luego que la compañía publicara los resultados a largo plazo de su ensayo Transform-HTN, que mostraron que lorundrostat logró reducciones sostenidas de la presión arterial en pacientes con hipertensión no controlada o resistente al tratamiento.