Un restaurante de Belgrano lleva la trazabilidad de la carne argentina a la mesa + Agregar ámbito en









Brava, el nuevo restaurante de carnes de Belgrano, construye toda su propuesta alrededor del origen del producto, la maduración y el trabajo con el fuego —tienen seis técnicas de cocción distintas—, con una carta que también suma un menú ejecutivo los mediodías de lunes a viernes.

Brava, en Belgrano, un lugar para vivir la verdadera experiencia de la carne argentina.

En Belgrano, Brava propone recorrer el universo de la carne argentina desde el origen del producto: la raza, la alimentación, la edad del animal, la maduración y, sobre todo, el fuego. El restaurante construye toda su identidad alrededor de esa premisa, en un espacio donde la arquitectura, a cargo del Estudio Zunino Grillo, también dialoga con dicha idea: revestimientos que evocan la piel vacuna y el trabajo de las curtiembres, una gran cava central y una cocina de fuegos a la vista que convierte la cocción en parte de la experiencia.

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Brava, en Belgrano: Mariscal Antonio José de Sucre 676. Uno de los pilares del proyecto es la trazabilidad. El abastecimiento está a cargo de Muge, empresa con más de 20 años de trayectoria que garantiza el seguimiento de cada pieza desde el campo hasta la mesa, en contacto permanente con productores y asociaciones de las distintas razas. Así, cada corte llega acompañado de información precisa sobre su origen, alimentación y sistema de crianza, y la carta recorre perfiles de Angus, Wagyu y vaca vieja Angus y Hereford, además de animales adultos cuyas carnes poseen mayor intensidad. El fuego, por su parte, se trabaja con seis técnicas distintas —punta de llama, brasas, chapa, ahumador, cocción al gancho y horno de barro— y dos sistemas de maduración, Wet Age y Dry Age, que definen la textura y jugosidad de cada pieza.

La mesa completa en Brava. La propuesta de almuerzo y cena arranca con entradas frías como el paté de hígado, carrillera, rábano y tuétano, la burrata con puré de berenjena ahumada o el steak tartare, y entradas calientes como la provoleta al hierro, las empanadas salteñas con yasgua o las mollejas de corazón con limón asado. El plato fuerte, claro, es la carne: la carta organiza los cortes según su técnica de cocción, con opciones que van del ojo de bife Angus y Wagyu al bife de chorizo, la entraña, el T-Bone, los chuletones de vaca vieja y el tomahawk, hasta el Osobuco Pie de Rey para compartir.

El asado banderita en Brava. Las guarniciones aportan lo suyo: papa plomo al horno de barro con queso de cabra y rúcula, espinacas gratinadas con cebollas asadas, parmesano y queso azul o el puré de boniato con praliné salado de maní, mientras que el cierre dulce combina clásicos —flan con dulce de leche y crema, volcán de chocolate— con creaciones de autor como el cremoso de chocolate o el flan de choclo. La extensa carta de vinos, curada por el head sommelier Fernando Ferraro, suma unas 130 etiquetas pensadas para dialogar con cada corte.

El cocktail en Brava. Para los mediodías de semana, Brava trasladó ese mismo espíritu a un formato más ágil: el menú ejecutivo, disponible de lunes a viernes de 12 a 16 h por $38.000, incluye entrada, principal, guarnición, postre, una copa de vino, agua, gaseosa o cerveza y café. Entre las entradas se puede elegir mini empanada pampeana o de humita y queso, lengua con alioli criollo o pimientos y cebollas al horno de barro. Como principal, matambre tiernizado al limón, milanesa de peceto, pollito al horno de barro o la hamburguesa de cuadril y asado, con una opción sin carne en la cabutia al horno de barro con queso raclette. El cierre llega con arroz con leche brûlée, membrillo casero con queso o el panqueque de dulce de leche quemado, que vuelve a poner al fuego como protagonista incluso en la sobremesa.

El salón en Brava. Con esta propuesta, Brava se consolida como una nueva parada obligada para quienes buscan profundizar en el universo de la carne argentina, ya sea en una cena completa o en una pausa de mediodía entre semana. Dirección: Mariscal Antonio José de Sucre 676, Belgrano.

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