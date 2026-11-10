Donald Trump y el MAGA: ¿Un divorcio en marcha?

La derrota republicana abrió una discusión hasta hace poco impensable dentro del movimiento que Trump convirtió en la fuerza dominante del Partido Republicano. Algunos de sus referentes comienzan a cuestionar las decisiones del presidente en nombre de los principios que lo llevaron al poder. ¿Estamos ante los primeros indicios de un divorcio político?

Dentro del propio MAGA comienza a plantearse una pregunta que hasta hace poco parecía inconcebible: ¿puede el movimiento seguir siendo fiel a sus principios a pesar de Trump?

Las elecciones del 3 de noviembre dejaron a Donald Trump frente a un Congreso controlado por los demócratas . Pero sus consecuencias podrían ser más profundas que la pérdida de las mayorías legislativas. Dentro del propio MAGA comienza a plantearse una pregunta que hasta hace poco parecía inconcebible: ¿puede el movimiento seguir siendo fiel a sus principios a pesar de Trump?

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Durante una década, Trump consiguió identificar su liderazgo personal con un proyecto político que transformó al Partido Republicano. Desplazó a buena parte de su dirigencia tradicional, cuestionó el libre comercio, convirtió la inmigración en una cuestión central y modificó las prioridades internacionales de Estados Unidos. La lealtad al MAGA y la lealtad a Trump parecían inseparables. La derrota electoral ha comenzado a poner en discusión esa identificación.

Las primeras diferencias surgieron alrededor de la guerra con Irán. El 4 de noviembre, Trump terminó reconociendo que el conflicto había contribuido a la derrota republicana, pero defendió su decisión de iniciarlo y aseguró que volvería a hacer lo mismo. Su vicepresidente, JD Vance , fue más categórico: atribuyó directamente el resultado electoral a la guerra .

El rechazo a las guerras interminables y a las intervenciones exteriores que desviaban recursos de las prioridades nacionales había sido una de las banderas del MAGA. La decisión de Trump de iniciar una guerra con Irán reabrió aquella discusión.

No hay una ruptura entre el presidente y su vice. Trump incluso admitió que compartía parte del diagnóstico de Vance. Pero sus posiciones reflejan dos interpretaciones del principio America First: una que privilegia el empleo del poder militar para defender los intereses estadounidenses y otra que propone limitar las intervenciones exteriores y concentrar los esfuerzos en las prioridades internas.

La diferencia adquiere especial relevancia porque Vance aparece como uno de los principales aspirantes a la candidatura republicana de 2028. Su énfasis en el nacionalismo económico, el costo de vida y la limitación de las intervenciones militares podría representar una continuidad del MAGA menos dependiente de las decisiones personales de Trump.

Las críticas no terminan allí. Michael Flynn, exasesor de Seguridad Nacional y figura influyente del movimiento, atribuyó la derrota republicana al incumplimiento de promesas electorales, la persistencia de la inflación y la controversia por los documentos vinculados con Jeffrey Epstein. Para Flynn, el malestar dentro del MAGA responde a una acumulación de frustraciones que va mucho más allá de la guerra con Irán.

Factores en la debacle del MAGA

El comentarista conservador Ben Shapiro añadió otros factores: el caos y la corrupción.

Steve Bannon, por su parte, reclamó reafirmar y profundizar el programa nacionalista y populista original.

Para una parte del MAGA, el problema no estaría en sus principios, sino en la distancia entre las promesas electorales y las decisiones del gobierno.

Estas críticas no constituyen una rebelión organizada contra Trump. Pero muestran que algunos de sus seguidores comienzan a distinguir entre la defensa del movimiento y el respaldo incondicional al presidente.

Una investigación reciente registró que una parte de los seguidores del MAGA expresaba dudas sobre el liderazgo o la orientación del movimiento. Aproximadamente la mitad de quienes manifestaban esas dudas continuaba respaldando al MAGA, pero cuestionaba a Trump como conductor.

Aunque esos datos no representan al conjunto del electorado republicano, muestran que comienza a ser posible cuestionar a Trump desde dentro del MAGA, sin abandonar necesariamente sus principios.

Stephen Miller junto al presidente de EEUU, Donald Trump. X: @whitehouse

La respuesta presidencial no parece indicar una revisión del rumbo. El 6 de noviembre, Trump anunció la designación de Stephen Miller como jefe de Gabinete, en reemplazo de Susie Wiles. Miller, uno de los arquitectos de su política migratoria, representa a los sectores más identificados con la aplicación rigurosa del programa original.

Con un Congreso de mayoría demócrata, Trump necesitará negociar para avanzar con su agenda legislativa. Sin embargo, eligió a uno de sus colaboradores más comprometidos con el fortalecimiento de la autoridad presidencial, antes que a una figura asociada con la búsqueda de acuerdos bipartidarios.

La inmigración plantea otra dificultad. Fue uno de los principales instrumentos de movilización del MAGA, pero una encuesta reciente registró apenas un 36% de aprobación a la política migratoria presidencial, frente a un 54% de desaprobación. Las posiciones que mantienen cohesionados a sus seguidores más fieles pueden dificultar, al mismo tiempo, la recuperación de una mayoría electoral.

Trump conserva una influencia extraordinaria sobre el Partido Republicano. Laura Loomer, activista cercana al presidente, recordó que cualquier aspirante a la nominación de 2028 necesitará contar con su base electoral. La derrota de noviembre no parece haber cambiado esa realidad, por ahora.

Pero el MAGA podría descubrir que, para preservar su identidad, necesita adquirir autonomía respecto de Trump y volver a sus promesas originales.

El eventual divorcio tendría consecuencias más allá de Estados Unidos. El nacionalismo económico, el proteccionismo comercial, la desconfianza hacia el multilateralismo y la revisión de los compromisos internacionales no dependen exclusivamente de Trump. Son corrientes políticas y sociales anteriores a su liderazgo que podrían perdurar con otros dirigentes.

Para los aliados de Washington, sus competidores estratégicos y países como la Argentina, importa saber qué decisiones responden a las preferencias personales del presidente y cuáles reflejan cambios duraderos en las prioridades internacionales de Estados Unidos.

El MAGA ante un nuevo desafío

El MAGA ya sobrevivió a una derrota presidencial, a las consecuencias del 6 de enero de 2021 y a numerosos conflictos internos. Ahora enfrenta una situación diferente: Trump permanece en la Casa Blanca, conserva un poder considerable y, bajo las reglas constitucionales vigentes, no puede volver a presentarse a la presidencia.

La sucesión de 2028 obligará a resolver una cuestión que el movimiento pudo postergar mientras Trump era su referente indiscutido. ¿La fidelidad al MAGA exige seguir a Trump o puede llegar a demandar tomar distancia de él?

Trump consiguió transformar al Partido Republicano. Pero esa transformación no garantiza que el movimiento siga unido alrededor de su liderazgo. Para sobrevivir políticamente, el MAGA podría terminar necesitando emanciparse de Trump.

(*) Presidente Fundación Embajada Abierta. Ex Embajador ante ONU, Estados Unidos, Portugal y Cabo Verde. Ex Sherpa de la Argentina en el G20.