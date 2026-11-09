El real brasileño blue cotiza a $279,56 para la compra y a $283,21 para la venta.
Real blue: a cuánto operó este lunes 9 de noviembre
La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.
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Real blue: a cuánto operó este jueves 5 de noviembre
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El dólar mayorista retrocedió previo al feriado bancario, pero sumó su cuarta semana consecutiva al alza
El real brasileño paralelo, que circula en el mercado "negro", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.
El real oficial marcó los $263 para la compra y a $293 para la venta. A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, se ubicó a un valor de $380,90.
Sobre el real
El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.
El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 9 de noviembre
El dólar oficial minorista cerró a $1.520 para la compra y a $1.570 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.571,84 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.545,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 9 de noviembre
El dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 9 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.653,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 9 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.583,82 y la brecha con el dólar oficial es de 2.5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 9 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.041.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 9 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.658,67.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 9 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s74.657, según Binance.
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