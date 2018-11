Tras acordar indemnizaciones, Samsung se disculpó con empleados con cáncer

Samsung Electronics se disculpó ante sus empleados que contrajeron cáncer trabajando en las fábricas de semiconductores, poniendo punto final a un contencioso abierto hace una década.



"Presentamos nuestras sinceras disculpas a los empleados que sufrieron esas enfermedades y a sus familiares", declaró Kim Ki- nam, copresidente del grupo surcoreano, primer fabricante mundial de tarjetas de memoria.



"No gestionamos de forma apropiada los riesgos sanitarios en nuestras fábricas de semiconductores y LCD" (pantallas de cristal líquido), agregó.



Samsung Electronics es el primer fabricante mundial de teléfonos inteligentes y de semiconductores. Es el buque insignia del grupo Samsung, el mayor de los "chaebol", como se denomina a los conglomerados industriales en Corea del Sur, que dominan la economía.



Según los defensores de los derechos de los empleados, 240 personas contrajeron enfermedades profesionales tras haber trabajado en factorías de tarjetas de memoria y de pantallas de Samsung, unas 80 de las cuales, murieron.



En virtud de un acuerdo anunciado a principios de mes, Samsung Electronics indemnizará a los empleados del grupo con hasta 150 millones de wones (116.000 euros) por caso.



Se cubren 16 tipos de cáncer, enfermedades raras, abortos y enfermedades congénitas que afectaron a los hijos de los empleados. La persona tiene que haber trabajado en las fábricas comentadas al menos durante un año, a partir de 1984.



Los exempleados sacaron a luz el escándalo, en 2007, en un sitio en Suwon, al sur de Seúl.



Los diez años siguientes estuvieron marcados por una serie de decisiones de la justicia, de la Agencia Pública para las Condiciones de Trabajo y de un comité de mediación, que desembocaron en el anuncio de este viernes.



El portavoz de las familias, Hwang Sang-gi, cuya hija de 22 años falleció de leucemia en 2007, afirmó estar feliz por haberle hecho reconocer su error Samsung.



"Las disculpas no son suficientes para las familias, pero las aceptaremos", declaró no obstante. "Ninguna excusa bastará para compensar todos los insultos, el dolor debido a las enfermedades profesionales y la pérdida de un familiar. No puedo olvidar el dolor que padeció. Mucha gente corrió la misma suerte", agregó.



El conglomerado es responsable en la actualidad de una quinta parte del PIB nacional y contribuyó en gran medida al crecimiento económico que llevó a Corea del Sur al rango de la 11ª economía mundial.



Pero Samsung también se ha visto afectado por el escándalo y otros asuntos turbios. Heredero del imperio, Lee Jae-yong, pasó casi un año de cárcel el año pasado por haber sobornado a la expresidenta Park Geun-hye en el marco de un gigantesco escándalo de corrupción.