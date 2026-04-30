Jubilaciones, pensiones y asignaciones: todos los aumentos oficiales de ANSES para mayo 2026

El organismo oficializó un nuevo incremento por movilidad y confirmó cómo quedan los haberes y asignaciones en mayo.

ANSES mantiene el bono para ingresos más bajos y ya está definido el calendario de pagos.

nANSES confirmó los nuevos valores que regirán en mayo de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El ajuste se da en el marco del esquema de movilidad mensual vigente, que actualiza los haberes en base a la inflación informada por el INDEC. Para este mes, el incremento es del 3,4% , y se aplica sobre todas las prestaciones del sistema.

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Este aumento impacta directamente en los ingresos de millones de beneficiarios , aunque su efecto real varía según el tipo de prestación y la posibilidad de acceder a bonos complementarios, que el Gobierno continúa pagando a los sectores más vulnerables.

El incremento del 3,4% corresponde al dato de inflación más reciente y se traslada automáticamente a jubilaciones, pensiones y asignaciones. Este mecanismo reemplazó a la fórmula trimestral anterior y permite ajustes mensuales , con el objetivo de evitar un atraso prolongado frente a la suba de precios.

A diferencia de otros años, donde los aumentos eran más espaciados, el esquema actual implica subas más frecuentes pero de menor magnitud. Esto genera una actualización constante de los haberes, aunque no siempre logra compensar completamente la inflación acumulada.

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Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES

Con este ajuste, la jubilación mínima se ubica en $393.174,10. A ese monto se le suma un bono extraordinario de $70.000, que se mantiene para quienes cobran el haber más bajo. De esta forma, el ingreso total de este grupo alcanza $463.174,10. en mayo.

En el otro extremo, la jubilación máxima supera los $2.600.000, aunque en estos casos no se aplican refuerzos adicionales. Esta diferencia marca una brecha importante en la evolución de los ingresos dentro del sistema previsional.

Las pensiones no contributivas, como las de invalidez o vejez, equivalen al 70% de la jubilación mínima, por lo que se ubican cerca de los $275.000 sin bono. Con el refuerzo incluido, el monto final ronda los $345.000. En el caso de las pensiones para madres de siete hijos, el haber está equiparado a la jubilación mínima, por lo que también accede al bono completo.

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A cuánto suben las asignaciones familiares

Las asignaciones familiares también reciben el aumento del 3,4%. La Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza en mayo un valor cercano a los $111.000 por hijo, aunque ese monto no se cobra en su totalidad de forma directa, ya que ANSES retiene un porcentaje que se paga una vez presentada la libreta correspondiente. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación supera los $360.000.

Además del monto base, muchas familias acceden a complementos como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche, que elevan el ingreso total mensual. Estos beneficios no forman parte de la asignación en sí, pero son clave para entender el impacto real de las políticas sociales en los hogares.

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Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

El calendario de pagos de mayo ya fue definido y presenta algunas modificaciones debido a la presencia de feriados. Como es habitual, los cobros se organizan según la terminación del DNI.

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0 : 11 de mayo

DNI terminados en 1 : 12 de mayo

DNI terminados en 2 : 13 de mayo

DNI terminados en 3 : 14 de mayo

DNI terminados en 4 : 15 de mayo

DNI terminados en 5 : 18 de mayo

DNI terminados en 6 : 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 : 21 de mayo

DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilados con haberes superiores al mínimo