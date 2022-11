Abad se lanzó como candidato a gobernador y generó las primeras reacciones internas en la UCR

Los intendentes radicales estaban molestos. Entendían que ya no se podía perder tiempo. Que el PRO seguía sumando candidatos a nivel provincial y que la UCR no tenía a nadie para dar la discusión. El temor era claro. Los jefes comunales no querían entregarle Buenos Aires al partido amarillo. E internamente venían clamando y presionando para poder ser parte de la discusión.