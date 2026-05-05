Anthropic lanzó agentes de IA para banca y finanzas y sacudió a las acciones del sector en Wall Street

La empresa busca llevar a Claude al centro del trabajo cotidiano de bancos, aseguradoras y gestoras de activos, con herramientas capaces de asistir en análisis, cumplimiento, presentaciones y procesos contables.

Anthropic , la compañía detrás del modelo de lenguaje Claude , generó una disrupción en la industria financiera en la jornada, con el lanzamiento de diez agentes de inteligencia artificial listos para usar en servicios financieros .

Con esta iniciativa, la empresa apunta a automatizar algunas de las tareas más demandantes de bancos, aseguradoras, gestoras de activos y fintech . Entre ellas, apuntan a automatizar y reemplazar tareas operativas que incluyen el armado de pitchbooks , revisión de archivos KYC, análisis de balances y cierres contables de fin de mes .

El anuncio tuvo una rápida lectura en el mercado, donde los inversores reaccionaron ante el potencial impacto de estos agentes sobre el negocio tradicional de datos, investigación y análisis financiero .

Tras conocerse la novedad, algunas acciones del sector llegaron a caer hasta 8% , reflejando la preocupación por una posible pérdida de terreno frente a herramientas de IA capaces de automatizar parte del trabajo que hoy realizan proveedores especializados.

Cómo funcionan los nuevos agentes financieros de Claude

En concreto, los nuevos agentes funcionan como plantillas especializadas que combinan instrucciones, conocimiento financiero, conectores de datos y subagentes capaces de ejecutar tareas específicas, como selección de comparables en el análisis de empresas o revisión de metodologías. Según Anthropic, las firmas podrán adaptarlos a sus propios modelos, políticas de riesgo y flujos de aprobación.

La lista de nuevas herramientas incluye un Pitch builder, que crea listas de objetivos, corre comparables y redacta presentaciones para reuniones con clientes; un Meeting preparer, que arma informes previos a llamadas; un Earnings reviewer, que lee transcripciones y filings; un Model builder, que crea y mantiene modelos financieros; y un Market researcher, orientado a seguir sectores, emisores, noticias y reportes. También suma agentes para revisión de valuaciones, conciliación de libro mayor, cierre mensual, auditoría de estados financieros y screening KYC para cumplimiento.

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El anuncio golpeó a proveedores tradicionales de información financiera

Tras el anuncio, las acciones de FactSet, empresa enfocada en investigación e información financiera, llegaron a caer hasta 8%, mientras que Morningstar, proveedora de investigación sobre inversiones, descendió hasta 3% en la jornada. También sufrieron presión S&P Global y Moody’s, vinculadas a la información financiera.

Así, el mercado leyó la movida como una amenaza directa al negocio de investigación, datos y herramientas analíticas, vinculadas a las finanzas. Esto se debe a que, más allá de la implementación de nuevos agentes de IA, la iniciativa representa una mayor integración de la tecnología de la empresa con funciones ya ampliamente difundidas en el entorno laboral moderno, como Microsoft 365.

En este entorno, Claude ya puede trabajar en Excel, PowerPoint y Word, con Outlook próximamente. De está forma, un analista podría iniciar un modelo financiero en Excel, transformarlo en una presentación en PowerPoint y preparar una nota para enviar por correo sin tener que reexplicar el contexto.

Iniciativas como esta buscan consolidar a Claude como una plataforma de trabajo esencial para el sector financiero. Es así como las finanzas ya son su segunda mayor vertical corporativa, detrás de tecnología, y que 40% de sus principales clientes son instituciones financieras.