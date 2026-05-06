Confirmaron la fecha de juicio contra "Pity" Álvarez: cuándo será y los cargos que enfrenta

El tribunal dispuso audiencias de hasta tres horas, prohibió la salida del país y restringió movimientos sin autorización del juez para asegurar su presencia.

El juicio oral se desarrollará en varias jornadas entre agosto y septiembre de este año.

La Justicia confirmó que el cantante Cristian “Pity” Álvarez irá a juicio oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz ocurrido en julio de 2018.

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La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 , que además fijó un cronograma de audiencias para agosto y septiembre de 2026.

El avance del expediente, que estuvo suspendido durante años por dudas sobre su estado de salud , se reactivó tras los nuevos peritajes médicos y psiquiátricos, que determinaron que el músico puede comprender el proceso judicial y ejercer su defensa. A continuación, conocé los detalles.

Pity Álvarez está en condiciones mentales de afrontar el juicio

Durante años, el proceso estuvo frenado porque un informe de 2021 indicaba que "Pity Álvarez" no estaba en condiciones de afrontar un juicio. Ese diagnóstico obligó a suspender el avance de la causa mientras se evaluaba su evolución.

Sin embargo, en 2025 se ordenaron nuevos peritajes para actualizar la situación. Los estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense concluyeron que, si bien presenta un cuadro de "trastorno cognitivo leve", actualmente cuenta con las capacidades necesarias para comprender, interactuar con su defensa y tomar decisiones sobre su situación legal.

Los informes describieron al músico de 53 años como una persona con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, episodios previos de descompensaciones y factores de salud como hipertensión arterial, obesidad y sedentarismo.

En palabras de los peritos, según indica la resolución judicial de 15 páginas que accedió "Infobae, “dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”, aunque aclararon que su estado puede tener variaciones, pero que no existe una incapacidad actual que justifique seguir postergando el proceso.

“El pronóstico del cuadro queda supeditado a su evolución y a la eventual implementación de un abordaje terapéutico... No presenta al momento del examen indicadores o signo sintomatología compatible con riesgo cierto e inminente para sí y/o para terceros”, especificaron.

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La defensa, por su parte, cuestionó estas conclusiones. Sostuvo que el diagnóstico podría ser más grave (“trastorno neurocognitivo mayor de grado leve”) y advirtió sobre la dificultad de sostener un juicio prolongado, planteando la necesidad de una evaluación neuropsicológica especializada.

El juez Gustavo Goerner consideró que el planteo “resulta sobreabundante y manifiestamente improcedente”, y que los estudios existentes son claros y suficientes.

Otro elemento que pesó en la decisión fue la actividad reciente del músico en el ámbito público. Desde la fiscalía remarcaron que su participación en recitales y entrevistas demuestra un nivel de organización y funcionamiento incompatible con una imposibilidad procesal.

El expediente menciona un concierto de tres horas en diciembre de 2025 en Córdoba y un evento futuro en Rosario.

A partir de este escenario, los especialistas entendieron que seguir demorando el juicio implicaría una dilación injustificada. “Si el proceso queda supeditado a un estándar de ‘estabilidad ideal’ nunca definido, se corre el riesgo de una suspensión indefinida”, añadieron.

No obstante, establecieron ciertas condiciones para resguardar su estado de salud: que “las jornadas no se extiendan por más de 3 horas” y, en caso de que surja algún inconveniente, podrá ser representado por su abogado.

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Cuándo será el juicio

Con la situación procesal definida, el tribunal avanzó en la fijación de un calendario concreto para el juicio oral. Las audiencias comenzarán el 10 de agosto de 2026 y se desarrollarán en varias jornadas.

En total, el cronograma incluye fechas los días 10, 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y continuará el 2, 7, 9 y 14 de septiembre.

El juicio estará centrado en esclarecer las circunstancias del homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, un caso que tuvo alto impacto público desde el inicio. En aquel momento, Pity Álvarez se entregó a la policía y quedó imputado en la causa.

Durante este proceso, se dispuso la prohibición de salida del país del músico y también la de viajar fuera de la ciudad sin permiso del juez.