Hantavirus en el crucero MV Hondius: evacúan a tres pasajeros y confirman la cepa Andes

El brote a bordo dejó tres muertos y al menos cinco casos. Detectaron una variante que, en situaciones excepcionales, puede transmitirse entre personas.

Las autoridades sanitarias evacuaron a tres pasajeros con síntomas compatibles con hantavirus del crucero MV Hondius, fondeado frente a Cabo Verde, y confirmaron la circulación de la cepa Andes , una variante que, en casos excepcionales, puede transmitirse entre personas en contextos de contacto estrecho .

El barco, que zarpó desde Ushuaia el 1 de abril con 152 personas , interrumpió su itinerario por la Antártida y el Atlántico sur tras la aparición de casos sospechosos durante la travesía. El brote ya dejó tres muertos y al menos cinco personas enfermas , algunas con diagnóstico confirmado por laboratorio .

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) , los tres evacuados fueron considerados casos sospechosos y trasladados en avión a centros médicos especializados . Dos presentaban síntomas agudos al momento del operativo, mientras que el tercero había tenido contacto estrecho con un pasajero fallecido el 2 de mayo.

La evacuación se realizó en coordinación con la naviera Oceanwide Expeditions , autoridades sanitarias internacionales y distintos gobiernos. El buque permanece detenido desde el domingo frente a Cabo Verde , mientras pasajeros y tripulación continúan aislados en sus camarotes , bajo monitoreo médico constante .

Confirmaron la cepa Andes: mayor riesgo de contagio

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica confirmaron que los estudios realizados detectaron la cepa Andes del hantavirus. Se trata de la única variante conocida con capacidad de transmisión entre personas, aunque este mecanismo es infrecuente y requiere contacto estrecho y prolongado, como el que puede darse en espacios cerrados como un crucero.

Uno de los pacientes evacuados, de nacionalidad británica, permanece internado en terapia intensiva en Johannesburgo. Otro de los casos fue diagnosticado de forma póstuma en una pasajera neerlandesa que había abandonado el barco el 24 de abril y falleció dos días después en Sudáfrica, tras un rápido deterioro de su estado de salud.

hantavirus La OMS aseguró que el riesgo global sigue siendo bajo, aunque mantiene la vigilancia.

Su esposo, que también viajaba en el crucero, había muerto previamente durante la travesía, lo que reforzó las hipótesis de transmisión dentro del barco y activó protocolos de rastreo de contactos.

Seguimiento internacional y nuevos casos

En paralelo, las autoridades sudafricanas iniciaron el seguimiento de 88 personas que compartieron el vuelo con la pasajera fallecida, además de personal aeroportuario y sanitario, con el objetivo de descartar nuevos contagios.

A su vez, Suiza confirmó un caso positivo en un pasajero que había viajado en el mismo crucero. El hombre fue aislado en un hospital de Zúrich tras presentar síntomas y su diagnóstico confirmó la presencia de la cepa Andes. Su esposa permanece en aislamiento preventivo, aunque sin síntomas.

Desde la OMS señalaron que “el riesgo global para la salud pública sigue siendo bajo”, aunque remarcaron la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de todos los contactos.

Crucero hantavirus Swiss

Incertidumbre sobre el destino del barco

El MV Hondius continúa fondeado a la espera de nuevas evacuaciones médicas y definiciones sobre su destino. España autorizó su eventual arribo a las Islas Canarias tras un pedido de organismos internacionales, aunque la posibilidad generó preocupación en autoridades locales por el impacto sanitario.

La naviera mantiene contacto permanente con gobiernos y organismos de salud para definir protocolos de desembarco, cuarentena y control sanitario. Además, se confirmó que especialistas en enfermedades infecciosas viajarán desde los Países Bajos para continuar el seguimiento a bordo.

Por el momento, no hay fecha confirmada para la reanudación del viaje ni para el descenso de los pasajeros, mientras las decisiones quedan sujetas a la evolución de los casos y a las recomendaciones de las autoridades sanitarias internacionales.