Acuerdo de Israel y Hamas: qué dijeron los medios internacionales tras la liberación de los 20 rehenes

La repercusión de los distintos medios del mundo tras la noticia de la liberación de rehenes.

Tras la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes vivos por parte de Hamas, quienes permanecieron más de dos años cautivos en la Franja de Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023, la noticia tuvo una amplia repercusión en todos los medios del mundo.

Los rehenes fueron entregados primero al Comité Internacional de la Cruz Roja y fueron revisados por médicos militares antes de reencontrarse con sus familias. Esto se produjo en el marco de un acuerdo que contempla un intercambio de prisioneros, donde Israel ahora liberará a 1.968 palestinos detenidos , de los cuales 154 serán deportados fuera del país.

La Autoridad de Prisioneros y el Club de Prisioneros Palestinos confirmaron que entre los detenidos que liberarán los israelíes, hay 250 personas con cadena perpetua. Además, 1.718 presos de Gaza serán liberados en el enclave.

Los distintos medios del mundo reaccionaron ante la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamas.

El diario El Mundo tituló " Israel recibe a los 20 rehenes con vida que Hamas tenía en su poder " e hizo hincapié en el acuerdo donde Israel tendrá que excarcelar cerca de 2.000 presos palestinos tras el alto al fuego que impulsó el presidente de EEUU Donald Trump.

captura rehenes 5 Captura del titular de El Mundo.

El medio español, El País, puso el foco en lo mismo y tituló: "Hamás libera a los 20 rehenes israelíes vivos y comienza la excarcelación de los presos palestinos". "Israel ha empezado este lunes a cerrar uno de los capítulos más dolorosos de su breve historia", abrió la nota. Además, agregaron que se espera la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes israelíes muertos que siguen en Gaza.

captura rehenes 3 Captura del titular de El País.

El medio británico, The Guardian, tituló: "Hamás libera a los 20 rehenes israelíes que siguen vivos tras dos años en Gaza". Además, compartieron el comunicado de la familia de Omri Miran, de 48 años, que fue secuestrado delante de su esposa y sus dos hijos durante el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nahal Oz. En el mismo afirmaron que su regreso era una victoria para “todo un pueblo”.

captura rehenes1 Captura del titular de The Guardian.

Por su parte, BBC, tituló: "Hamás entrega a los 20 rehenes que mantenía con vida mientras Israel libera a los primeros presos palestinos como parte del acuerdo de cese el fuego". El medio puso foco en el acuerdo de los países para el intercambio de rehenes.

captura rehenes 4 Captura del titular de BBC.

Por último, The Wall Street Journal puso el foco directamente en el mandatario estadounidense y mencionó que "Trump se dirigirá al parlamento israelí después de que Netanyahu dijera que ningún presidente estadounidense había hecho más por Israel".