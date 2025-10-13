Los argentinos habían sido secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023, durante el ataque a comunidades israelíes cercanas a la frontera con Gaza.

Los hermanos argentinos secuestrados por Hamás hablaron con su familia antes de la liberación.

Ariel y David Cunio , dos de los tres argentinos que permanecían como rehenes y que fueron liberados por Hamás, pudieron hablar con su familia por videollamada antes de ser entregados a la Cruz Roja Internacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los argentinos habían sido secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 , durante el ataque a comunidades israelíes cercanas a la frontera con Gaza. Su liberación formó parte del acuerdo impulsado por EEUU y Donald Trump , que permitió la entrega de los últimos rehenes israelíes y extranjeros retenidos en el enclave.

“ No dormí en toda la noche. No pude dormir esperando este momento y todavía no llegó, pero ya los vi”, expresó Silvia tras recibir el primer contacto telefónico de sus hijos.

La madre de los hermanos, Sylvia Cunio , contó a la televisión israelí que la videollamada fue breve pero conmovedora. “No escuché nada de lo que dijo, había demasiado ruido, no me importa, está libre”, expresó entre lágrimas.

Silvia relató que, al principio, rechazó la videollamada porque desconocía el número, pero cuando volvió a sonar el teléfono y atendió, la imagen de Ariel y David apareció en la pantalla. “Se ven perfectamente bien; la barba de David está más blanca, pero no importa. Les dije que los adoro”, afirmó.

madre-hermanos-argentinos Silvia Cunio, recibió con sorpresa la llamada de Ariel y David. Reuters

Cuando llamaron Ariel y David aún no habían sido liberados pero, por razones que no se conoce con exactitud, los terroristas de Hamas habilitaron la llamada con sus familias. Lo mismo ocurrió con otros rehenes.

David Cunio fue secuestrado junto a su esposa Sharon Aloni Cunio y sus hijas mellizas, Yuli y Emma, de tres años, liberadas durante la primera tregua de noviembre de 2023.

Su hermano Ariel fue capturado con su novia Arbel Yehud, quien recuperó la libertad en febrero de este año. Ambos fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades más afectadas por el ataque.